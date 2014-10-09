وزير البيئة: زيادة السحب السوداء بدءًا من الجمعة المقبلة لغياب الرياح في القاهرة

قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة، إن الوزارة تتابع ملوثات الهواء وبالأخص السحابة السوداء بالأقمار الصناعية، لوضع مخططات لمكافحتها.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أن السحابة السوداء تشكلت نتيجة الحرق المستمر لقش الأرز، وغياب الرياح بشكل مناسب لتفريق هذه الملوثات في الهواء.

وأكد على أن قوانين البيئة تمنع حرق قش الأرز، مشيرا إلى أن ثقافة الفلاحين هي من تسبب هذه الملوثات بشكل مستمر، لافتًا إلى تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة لجمع قش الأرز ومنع حرقه.

وأشار إلى توقع الوزارة منذ شهر وإعلانها عن تواجد هذه السحابة نتيجة الحرق المستمر للقش وغياب الرياح، وأنه يتوقع زيادة السحب السوداء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين لغياب نشاط الرياح في سماء القاهرة.