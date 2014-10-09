«بعدين نتفاهم» ما تحميك في عقد استقدام الخادمة!

عقود الاستقدام الجديدة اشتملت على بنود مهمة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتناولت تفاصيل دقيقة في حقوق وواجبات تلك العلاقة، وأكثر من ذلك ما يترتب عليها من التزامات مالية وقانونية، وهو ما يعني أن الإخلال بها - خاصة من صاحب العمل - يعني تفريطا في الواجب، وبداية نزاع بين الطرفين، مما يتطلَّب معه الحرص على قراءة هذه العقود قبل التوقيع عليها، من أجل أن يعرف المواطن ما له وما عليه.

وقد اعتاد العديد من أفراد المجتمع على عدم قراءة العقود الجديدة أثناء طلب الاستقدام، إلاَّ في حال حدوث بعض المشكلات التي قد تطرأ مستقبلاً، وقد يهتم البعض بالأمور المالية أو التي تضمن حقه في العقد ويتجاهل حقوق الطرف الآخر معتمداً على طريقة "بعدين نتفاهم"، وهو ما زاد من حجم المشاكل والحوادث الجنائية داخل الأسرة.

فهم الأنظمة

وقال "د. طلال بن حسن البكري" - عضو مجلس الشورى الأسبق -:"نحن من أكثر الشعوب التي ليس لديها الرغبة في فهم الأنظمة، ولدينا الكثير منها متعلقة بشؤون المواطنين، لكننا – للأسف - نميل إلى تطبيق الأعراف والتقاليد بشكل أكبر من ميلنا إلى تطبيق الأنظمة، معتقداً أنَّ أنظمة استقدام العمالة في ثوبها الجديد لا تبعد كثيراً عن فهمنا لبقية الأنظمة، مضيفاً أنَّ مما يعيب أنظمة الاستقدام الجديدة أنَّها تقف في صف العمالة وتتغاضى عن بعض حقوق المواطنين.

وأضاف أنَّ ذلك يعني أنَّ العمالة الوافدة ستحصل على حقوقها، بينما ستضيع حقوق المواطنين، في ظل عدم فهم المواطن لحقوقه وعدم وضوح الجهة الحكومية التي ستنصفه في حال تمَّ الإخلال ببنود العقد من قبل العامل أو العاملة، موضحاً أنَّ من حق العاملة المنزلية الاستمتاع بيوم إجازتها، وأين ستقضيه؟، متسائلاً عن إن هي بقيت داخل المنزل في هذه الحالة، فهل يجب على رب العمل أن يعاملها بالمثل، ويمنعها مثلاً من استخدام مرافق البيت، ولا يقدم لها الوجبات الثلاث، أم ماذا؟

مساءلة قانونية

وأكَّد "د. عبدالعزيز بن عبود عسيري" - عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة نجران - على أنَّ كثيرا من اﻷسر السعودية ليست واعية ومدركة للعقود القانونية الجديدة للاستقدام، موضحاً أنَّ هذا ليس مستغرباً؛ ﻷنَّ الغالبية العظمى من المواطنين ﻻ يهتمون باﻷنظمة القانونية لمعاملاتهم الشخصية بحكم أنَّ الصفة الاستهلاكية تنسحب علي معظم أمورهم وتعاملاتهم، بل حتى علي حياتهم اليومية، دون التركيز علي التفاصيل الدقيقة لتلك المعاملات.

وأشار إلى أنَّه رُغم معاناة العديد من اﻷسر السعودية في هذا اﻷمر، إلاَّ أنَّ تركيزهم سينصب علي إشباع رغباتهم الاستهلاكية فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، متجاهلين القوانين واﻷنظمة التي تنظم مثل هذه العقود، وبالتالي تترسخ ثقافة اللامبالاة ببنود هذه العقود، التي ربما كانت تدين بعض تصرفاتهم، بل وتعرضهم للمساءلة القانونية في أحيانٍ كثيرة، مُرجعاً ذلك لعدَّة أسباب، ومنها: القصور اﻹعلامي في معالجة هذه القضايا، إلى جانب الكماليات وضغوط المجتمع، التي تتعرض لها ثقافة المواطن السعودي البسيط.

وأضاف أنَّ ذلك يؤدي إلي اهتمام كثير من اﻷسر بالظهور أمام المجتمع بمظهر اﻷسرة ميسورة الحال، مُبيِّناً أنَّ من بين الأسباب أيضاً ضعف الجانب التوعوي من قبل "وزارة العمل" في تثقيف اﻷسر بهذا الشأن، إلى جانب عدم توفير البدائل للأسر السعودية كالمؤسسات وشركات اﻻستقدام.

قلَّة وعي

وأوضح "منصور الأشقر" - مدير مدرسة - أنَّ كثيرا من الأسر السعودية ليس لديها الوعي الكافي بالعقود الموحدة الجديدة، مرجعاً ذلك لأسباب عدَّة، ومنها ضعف توجيه وسائل الإعلام لهذا الأمر، وندرة التطرق إليه عبر أجهزتها السمعية والمرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُشيراً إلى أنَّ من أهم ما تحتاجه هذه الأسر في هذا الوقت، تغيير المفهوم السائد بأنَّ العاملة المنزلية هي كل شيء في المنزل، في الوقت الذي تُحرم فيه من أبسط حقوقها، مُبيِّناً أنَّ العقد الجديد جاء ليحفظ حقوقها ويُلزم الأسر بالتعامل الإنساني معها.

وبيَّنت "د. نادية عمر ثابت" - مديرة مدرسة - أنَّه حتى إن كانت اﻷسرة السعودية واعية بهذه العقود، إلاَّ أنَّ رأيها لن يصل إلى الجهات المعنية، في حال رغبت هذه الأسر بتعديل بعض بنود هذه العقود، مشيرةً إلى عدم وجود قنوات رسمية منظمة تتيح للمواطنين مناقشة القوانين التي تمس حياته اليومية بشكل مباشر والمشاركة في اتخاذ القرار بشأنها.

المشكلة الرئيسة في تحديد ساعات العمل ويوم الإجازة أو التعويض عنها.. وتسليم الرواتب

أعباء منزلية

ولفت "د. عبدالله بن محمد بن حميد" –إمام، وخطيب جامع الملك فهد بأبها- إلى أنَّه في غمرة تفاقم مشاغل الحياة اليومية وكثرة أفراد الأسرة السعودية، بات من الضروري وجود عدد من العمالة، التي تخفف على رب الأسرة وزوجته شيئاً من الأعباء المنزلية، ما بين سائقين وخادمات، موضحاً أنَّ الجهات المعنية أتاحت الفرصة للمواطن باستقدام ما يرغب من هذه العمالة، وفق الضوابط والشروط المرعية، وذلك بعد دفع المبالغ المالية المطلوبة لمكاتب للاستقدام.

وأضاف أنَّ بعض الأسر لم تقدر تلك الخدمات الحكومية، وارتكبت عدداً من الأخطاء التي جعلت الجهات المعنية تعيد النظر في عقود الاستقدام؛ من أجل تصحيح بعض الممارسات السلبية من قبل بعض الكفلاء، موضحاً أنَّ وعي الأسرة السعودية بالعقود القانونية الجديدة للاستقدام يرجع إلى مدى الوعي الديني والتعليمي والاجتماعي، الذي يجب أن يتوفر لدى كل مواطن، حتى يدرك أهمية التزامه بالأنظمة، التي لم تسن إلاَّ لمصلحته أولاً وأخيراً.

تكرار الأخطاء

ورأى "أنس بن محمد الجعوان" – مستشار، ومدرب تنمية بشرية وتطوير ذات - أنَّه أصبح من الطبيعي الآن الذهاب للبنوك وشركات التمويل للحصول على مبلغ مالي لاستقدام عاملة منزلية، ومع هذا تكون آلية الحصول على هذه العاملة، التي ربما يكون مصيرها الهروب أو رفض العمل وطلب السفر بسيطة جداً، وهي من الأرخص أو من يحضرها في أسرع وقت ويكون التوقيع لدى مكاتب الاستقدام بسرعة دون النظر إلى الشروط المكتوبة، كما أنَّ الموظف قد لا يطلب من العميل قراءة العقد.

وأكَّد أنَّ البعض لا يقرأون ولكنهم يجيدون التوقيع فقط، وبالتالي قد يتم استغلالهم ويقعون في أخطاء لا تغتفر، مُضيفاً أنَّ الفرد يشعر في هذه الحالة بالظلم، بيد أنَّه يُكرر الأخطاء مرة أخرى، موضحاً أنَّ هناك من يركز على الشكليات، مثل الجنسية أو لباس العاملة أو ما هو المطلوب من العاملة في المنزل، بينما لا يهتم بما له وما عليه من قوانين ومواثيق دولية تُحدد الحقوق والواجبات على الطرفين، مُبيِّناً أنَّ العاملة تأتي وهي على علم بما في العقد من شروط تخصها وتطالب بها، وحتى لو لم تطالب فعند وقوع مشكلة ما فإنَّها تطالب سفارتها بتطبيق بنود العقد، وعندها يقع الفأس في الرأس.

ودعا مكاتب الاستقدام إلى إصدار كتيبات كاملة فيها الشروط وبعض النصائح للتعامل مع العاملة، كما أنَّ على الأسر حينها الاطلاع والمعرفة قبل التوقيع، ومعرفة أفضل الطرق للتعامل مع كل جنسية على حدة، إلى جانب تعليم الأطفال كيفية التعامل مع العاملة، وأنَّها ليست آلة لا تتعب، مُشيراً إلى أنَّ على الأمهات ألاَّ يتخلين عن أدوراهن الأساسية في المنزل أن يحافظن على خصوصيته، مؤكداً على أنَّ العاملة ليست أماً وزوجة، وإنَّما مساعدة منزلية تؤدي أدواراً محددة، أما من يجعلها هي كل شيء فهو الأكثر خسارة في حياته الزوجية والأسرية.

طرق قانونية

وأشار "سعيد العمري" – معلم - إلى أنَّ العقد أمر ملزم بكل ما يحتويه، فما بالك في أهمية أن تكون المجتمعات واعية ومدركة للعقود القانونية للاستقدام.

وأيَّده الرأي "أحمد موسى حدادي" - مدير مدرسة -، مُضيفاً أنَّه لا بُدَّ من قراءة بنود هذه العقود بدقة، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يساعد الأسر في معرفة الأساليب المُثلى والطرق القانونية عند التعامل مع هؤلاء البشر، ومن هذا المنطلق يجب على كل شخص منا الاطلاع على بنود العقد الجديد لمعرفة ما له وما عليه، حتى لا يقع مستقبلاً في أيّ مشكلات لا تحمد عقباها.

شروط استفزازية!

وبيَّن "حسن عبود" - موظف حكومي - أنَّ مطالب سفارات دول العمالة تضمنت في عقد العمل الجديد الكثير من البنود، التي تصب في مصلحة العامل وتمنح هذه السفارات صلاحيات غير مفهومة ضد الكفلاء، مُضيفاً أنَّ عقد السفارة الأندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتمَّ تعميمه على مكاتب الاستقدام يتكون من (15) صفحة، موضحاً أنَّ (7) منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط تتكون من (16) بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية.

وأضاف أنَّها تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، وهو أحد المطالب الغريبة، التي تتجاوز حدود ضمان رواتب العمالة المستقدمة، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيؤديها العامل أو العاملة بالتحديد، مُشيراً إلى أنَّ العقد تضمن أيضاً مطلباً عدَّه الكثيرون غريباً ومستفزاً يطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية.

سوابق جنائية

وأوضح "م. حسين بن أحمد سعود" - مدير المشروعات في إحدى الجهات الحكومية - أنَّ بعض مطالب السفارة الإندونيسية لا يمكن قبولها أو إقرارها، مبيناً أنَّ بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها، فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضاً تماماً، ومن ذلك اشتراط وجود شهادة حسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية للكفيل، مُشيراً إلى أنَّ بعض المطالب تتجاوز حدود حماية العمالة، كما أنَّها قد تصل لتكوين قاعدة بيانات خاصة مع المطالب، كوصف موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة.

وأضاف أنَّه من حق أيّ سفارة حماية مواطنيها ورعاياها، وذلك كما يحدث مع السفارات السعودية في الخارج، ولكن يجب ألاَّ تتجاوز الأجهزة الأمنية في أيّ بلد والأنظمة المتعارف عليها، موضحاً أنَّ هناك حالات فردية نعترف بوجودها من ممارسات جائرة، ولكنَّها تُعد نادرة الحدوث ولا يمكن تعميمها.