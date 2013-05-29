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أول حكم بحبس مغردة كويتية بتهمة "إهانة الذات الأميرية"

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أول حكم بحبس مغردة كويتية بتهمة "إهانة الذات الأميرية" أول حكم بحبس مغردة كويتية بتهمة "إهانة الذات الأميرية"

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، الأربعاء، بحبس الناشطة والمغردة سارة الدريس لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، لإدانتها بتهمة "إهانة الذات الأميرية"، وهو الحكم الذى يعد الأول من نوعه ضد سيدة فى البلاد.

وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضحت الدريس أن "الحكم مع وقف التنفيذ لحين الفصل فى القضية أمام محكمة الاستئناف (درجة ثانية من التقاضى)، مما يعنى أنه حال تأييد الاستئناف لحكم الجنايات يصبح واجب النفاذ، ويتم سجنى".

ومضت قائلة: "لقد حوكمت بناء على تغريدات عامة لم يرد فيها ذكر أمير البلاد (صباح الأحمد الجابر الصباح) من قريب أو بعيد، وإنما كانت فى مجملها أحاديث نبوية وأقوال مأثورة".

وأوضحت أن القضية، التى سجلت بحقها فى نوفمبر الماضى رفعها ضابط فى إدارة المباحث الإلكترونية وشملت ثلاث تهم، هى: إهانة الذات الأميرية، والمشاركة فى مسيرات غير مرخصة، وإساءة استعمال هاتف.

وأضافت أنها سبق أن انتقدت أمير البلاد فى تغريدات عدة، وفى لقاءات تليفزيونية، ولكن الغريب أن جميع التغريدات، التى حوكمت بناء عليها خالية من أى انتقاد للأمير، وفقا لها.

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مصر 365