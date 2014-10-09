أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مقتل أربعة جنود في هجوم للقاعدة جنوب اليمن

Google+ Print
مقتل أربعة جنود في هجوم للقاعدة جنوب اليمن مقتل أربعة جنود في هجوم للقاعدة جنوب اليمن

    قالت مصادر محلية إن مقاتلين ينتمون للقاعدة هاجموا عددا من المباني الأمنية والحكومية في مدينة البيضاء بجنوب اليمن أمس الأربعاء وقتلوا أربعة جنود على الأقل قبل صد هجومهم.

وهذا من أوائل هجمات تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب) منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر الشهر الماضي وتعهدهم بتدمير جناح اليمن من التنظيم المتشدد.

ورفض الحوثيون الثلاثاء قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعيين مدير مكتبه رئيسا جديدا للوزراء وتعهدوا بمقاومة القرار الأمر الذي يمهد لأزمة سياسية أخرى في البلاد.

وقال مسؤولون محليون طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن من بين المباني التي هاجمها مسلحو القاعدة المبنى الإداري للمحافظة ومقر القوات الأمنية الخاصة.

وأضافوا أن المسلحين استخدموا البنادق والقذائف الصاروخية في الهجوم الذي وقع فجرا. وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات في أنحاء المدينة.

وتنشط القاعدة في محافظتي شبوة وأبين اللتين تعتبران معقلا للتنظيم منذ فترة طويلة. ويرى الغرب أن جناح القاعدة في اليمن من أنشط أجنحتها.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن قوات الأمن صدت الهجوم.

وشن مسلحو القاعدة في جزيرة العرب ومتشددون متحالفون معهم هجمات متكررة ضد وأهداف أخرى كما نفذوا اغتيالات في جنوب وشرق البلاد منذ عام 2011 رغم حملات عدة شنها الجيش للقضاء على معاقل التنظيم في المناطق الريفية النائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية