ضبط 10 كيلوجرامات من البانجو وكمية كبيرة من المواد المخدرة الأخرى بحوزة عاطلين بالأقصر‎

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب الأقصر من ضبط 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وربع كيلو جرام حشيش و150 جرام أفيون و100 قرص مخدر بحوزة عاطلين .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الأقصر إخطارا من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود معلومات تفيد بقيام كلا من ” فرحات .ف.ا ” وشهرته سكسوك وقناوي.م.ع مقيمان بندر اسنا بالاتجار في المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات قاد العقيد محمد بهاء رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية حملة أمنية بمشاركة الرائد عبدالرحمن موسي رئيس مباحث اسنا والنقيب محمود دعبس معاون المباحث استهدفت منزليهما وضبطت بحوزتهما لفافتين كبيرتين و60 لفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 كيلو جرام بالاضافة الي فرش حشيش و 8 قطع حشيش تزن نحو 250 جرام و150 جرام أفيون و100 قرص مخدر و13550 جنيه .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار المبلغ المالي حصيلة الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .