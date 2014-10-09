أبرز أخبار صحف 21 أكتوبر1973 .. “راديو اسرائيل:القيادة العسكرية تستدعى أفراد الاحتياط” ..”إحالة 28 تاجر لمحاكم أمن الدولة” ..”دور السينما تخصص إيراداتها لصالح المعركة” .. “عبد الحليم يسجل أغنية وطنية جديدة “

إعداد – مارينا ميلاد :

> السبت السادس من أكتوبر عام 1973، الحياة تسير كالمعتاد، والتوترعلى جبهات القتال والتحركات العسكرية الاسرائيلية يتصدران أخبار الصحف اليومية .. تشير عقارب الساعة إلى الثانية ظهراً؛ فينطلق البيان الأول للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر اثير الأذاعة المصرية معلناً قيام العدو بمهاجمة قواتنا فى خليج السويس، وهى تقوم بالتصدى له، إلى أن صدر البيان السابع للقيادة :”هنا القاهرة .. نجحت قواتنا فى عبور قناة السويس ، ورفع العلم المصرى على الضفة الشرقية للقناة”.

41عاماً مضت على حرب أكتوبر.. تلك اللحظة التى انتظرها المصريون طوال ستة سنوات خيمت عليها أثار النكسة و الهزيمة و حالة اللاسلم و اللاحرب، الزلزال الذى حطم أوهام و مزاعم إسرائيل، والناقوس الذى دق ليعلن عن إرادة المصريين و قدرتهم على تحرير أرضهم.

ما بين أخبار المعركة و المجتمع و الاقتصاد و الفن و الثقافة و أقوال الكتاب .. ترصد “اونا” أهم أحداث شهر أكتوبر 1973 اليومية ، وذلك من خلال ما نشرته جريدتا الأخبار و الأهرام فى ذلك الوقت.

أهم أخبار يوم الواحد و العشرين من أكتوبر:

(جريدة الأخبار) : – تدمير 85 دبابة و 56 عربة مجنزرة و اسقاط 15 طائرة .. مراسلى الإذاعات البريطانية و الفرنسية : القوات الإسرائيلية المتسللة أصبح مقضياً عليها .. وسوريا تضرب مصفاة البترول الرئيسية فى إسرائيل

- الفدائيين الفلسطينيين يواصلوا عملياتهم العسكرية فى اسرائيل .. و راديو اسرائيل : القيادة العسكرية تستدعى أفراد الأحتياط

- وزير الخارجية الأمريكى على رأس وفد لزيارة موسكو، لبحث التطورات فى منطقة الشرق الاوسط مع قادة السوفيت .. ووزير الدفاع السوفيتى يتمنى مزيد من الانتصارات لمصر

- اعلن المتحدث باسم السفارة الامريكية بالمانيا عن أنه سيتم إمداد إسرائيل بالأسلحة من المخازن الأمريكية فى المانيا .. و مصدر بوزارة الدفاع البريطانية : أعداد من أفراد القوات المسلحة الأمريكية وصلوا لإسرائيل للمشاركة فى المعركة

- وزير التجارة الأمريكي يطالب بالأقتصاد فى استهلاك البترول

- نائب الرئيس السورى : قدرتنا على الصمود لا حدود لها

- استقبل الرئيس السادات وفد جزائرى بقيادة العقيد عبد الغنى سالم، عضو مجلس الثورة، لبحث التطورات فى المنطقة.

- تعلن هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أنه بمناسبة عيد الفطر سيتم صرف مرتبات أفراد القوات المسلحة عن شهر أكتوبر يوم 20 أكتوبر، أما فى الشهور التالية فسيكون الصرف يوم 25، و على عائلات المقاتلين أو الذين فى حوزتهم بطاقات دليل البريد التوجه للبنوك فى المواعيد المذكورة للصرف.

- وزير الخارجية المصرى : على إسرائيل الاستفادة من الدرس .. و نحن على استعداد كامل لأستمرار الحرب .. الانسحاب أولاً ثم مؤتمر السلام

- إحالة 28 تاجر لمحاكم أمن الدولة، وذلك أثناء حملة شنتها مباحث التموين على الأسواق، بتهمة تخزين السلع التموينية أو الامتناع عن بيعها أوعدم الالتزام بالأسعار المقررة.

- تلفت وزارة التموين نظر المستهلكين إلى أن حصتهم من التموين عن شهر أكتوبر 500 جرام و هى حصة البطاقات العادية يضاف إليها 250 جرام بمناسبة شهر رمضان .

- شيخ الازهر يزور مصابى الحرب بمستشفيات القوات المسلحة و يهدى كلاً منهم مصحفاً شريفاً.

- استعداد مراكز الاسعاف للطوارئ .. إلغاء أجازات الأطباء و توفير الأدوية

- وجهت نقابة الصيادلة نداء لمديرى الصيداليات بتوفير كافة الأدوية بأجور رمزية لتلبية حاجة المواطنين.

- الفنانة فايزة أحمد تسجل للاذاعة أغنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، كلمات صالح جودت و لحن محمد سلطان.

- اعلنت دور سينما القاهرة عن تخصيص جميع إرادتها لصالح المجهود الحربى.

- موسى صبرى يكتب :

> “إرادة القتال .. يا أعداء الانسان .. هى اليوم هدية السماء تسحق أعداء الانسان ..إرادة القتال تسحق ، تكتسح ، تدمر ، تزمجر .. تشعشع إيمانا بالله .. الله اكبر”.

- أنيس منصور فى عمود “مواقف” يكتب :

> ” قواتنا تتقدم، تسحق عدونا .. ففى كل خطوة نصر، و فى كل صرخة ميلاد جديد لمصر و الأمة العربية .. فمن أجل سيناء و الجولان تزرعنا بالصبر و العلم و الإيمان”.

- أحمد رجب يكتب فى ” نصف كلمة” :

> ” قال الشاعر الصهيونى فى العم سام : تشابهت الاسماء يا أم كوهينا .. و تناقضت أفعالها دوم لتشقينا .. نعيش و نحيا سام أبينا .. و نموت بعج سام “6″ فينا “.

(جريدة الاهرام) : – مليون جنية تبرع الزراعيين و رجال الشرطة للأنتاج الحربى

- بدء تطوير الدراسة من خلال برامج الراديو و التليفزيون خاصة لطلاب الشهادات

- عبد الحليم يسجل أغنية وطنية جديدة، من كلمات محمد الموجى.