محافظ كفر الشيخ : انشاء مشروعات لتشغيل الشباب

عقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ اجتماعاً بحضور المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة وإبراهيم مروان رئيس مركز ومدينة بلطيم و عبد الخالق غنيم رئيس مركز ومدينة بيلا ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة وأحمد محمد موافي نائب رئيس مكتب الصندوق الاجتماعي بشباب المحافظة من المراكز والقرى لمناقشة كيفية إقامة مشروعات إنتاجية لفئة عمرية محددة لمن لا يجد عمل من الشباب لتخفيف البطالة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي من سن 21 إلى سن 35 سنه .

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بأن المحافظة سوف تساعد الشباب بتوفير الأرض والمرافق على أن يقوم الصندوق الاجتماعي بالتمويل بشروط ميسرة للشباب وفى متناول أيديهم وفى حاله نجاح المشروع تقوم المحافظة بتمليكه للشباب على أن يقوم الشاب بسداد قيمة الأرض .

الجدير بالذكر أن المحافظ استمع إلى 13 مشروعا مقدمه من الصندوق الاجتماعي وهى مشاريع قائمة بالفعل وتم استبعادها لأن المحافظ يرغب في مشروعات جديدة تستهدف شباب المحافظة الذي لا توجد فرصة عمل لهم وشاهد مشروع لأحد الشباب المشارك عرض على الشاشة في اللقاء ووعد المحافظ الشباب بلقاء آخر يوم الاثنين القادم لإنهاء كافة المعوقات في سبيل حصولهم على التمويل لإقامة مشروعاتهم