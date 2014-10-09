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بن مبارك يعتذر عن قرار تكليفه بتشكيل الحكومة اليمنية

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بن مبارك يعتذر عن قرار تكليفه بتشكيل الحكومة اليمنية بن مبارك يعتذر عن قرار تكليفه بتشكيل الحكومة اليمنية

أعلن أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني، اعتذاره عن قبول تكليفه بتشكيل اليمنية، من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال عوض في بيان، نشره في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” :” أعتذر عن قبول ذلك التكليف العزيز، من قبل رئيس سيعلم اليمنيون بأنهم خذلوه وخذلوا معه حلمهم القادم”.

وتابع “ترددت كثيراً في كتابة أي تعليق أو إصدار أي موقف تجاه تكليفي برئاسة الحكومة، وهو أمرٌ والله ثم والله لم أسع إليه أبدا ولم أرده مطلقا بل إني اعتذرت عنه في أول اجتماع رسمي مع مستشاري الرئيس ناقش الترشيحات لموقع رئيس الوزراء”.

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