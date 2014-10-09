إرتفاع ضحايا أنهيار منزل قفط بقنا إلى مصرع وأصابة 6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا أنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن ومكون من طابقين بشارع السبعى بمدينة قفط إلى مصرع طفلة وأصابة 5 أخريين، فيما تستمر جهود إدارة الدفاع المدنى لإنقاذ عامل من تحت الأنقاض .

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بالواقعة . وكشفت التحريات ا أن قدم المنزل وراء أنهيارة ونتج عنه مصرع “سما . ج ” 3 سنوات و أصابة كلا من “علاء. ف . إ ” 17 سنة و “محمد. ن . ح ” 16 سنه و” بسمله . ج . ض ” 7 شهور و” صابرين . ف” 38 سنة برضوض وكسور و “ علاء. س. م ” بحالة أختناق وتبين انه من الأهالى حيث أصيب بحالة أختناق أثناء محاولتة إنقاذ الضحايا .

فيما تكثف قوات الدفاع المدنى والحريق بالتعاون مع الاهالى من جهودها لإنقاذ المدعو ” حسن . ف ” من تحت الأنقاض وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

ومن ناحية أخرى تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا رافقة الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا المصابين بمستشفى قفط المركزى والمنزل المنهار وأعمال قوات الدفاع المدنى لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض مشددا على ضرورة تقديم الخدمة الطبيه لهم ، وصرف إعانات مالية عاجلة للمتوفية والمصابين