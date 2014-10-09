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أستراليا تشن أولى غاراتها في العراق

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أستراليا تشن أولى غاراتها في العراق أستراليا تشن أولى غاراتها في العراق

قصفت مقاتلة استرالية من طراز “سوبر هورنيت” موقعا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق في أول غارة جوية لاستراليا في إطار العملية العسكرية التي يشنها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف، كما أعلنت كانبيرا اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الاسترالية أن طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط “هاجمت ليلا أول هدف لها في العراق”.

وأوضحت أن “مقاتلة اف/ايه-18اف سوبر هورنت ألقت قنبلتين على منشأة لتنظيم الدولة الإسلامية”، مضيفة أن “كل الطائرات خرجت سالمة من منطقة الهدف وعادت إلى قاعدتها”.

وكانت طائرات استرالية نفذت ليل الاحد-الاثنين أول مهمة قتالية لها في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولكن من دون أن تشن أي غارة.

وقال الجيش يومها إن “طائرات السوبر هورنيت نفذت هذه الليلة مهمة اعتراض جوي وإسناد جوي قريب فوق شمال العراق”، في أول تحليق للمقاتلات الاسترالية منذ اجازت كانبيرا الجمعة توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتشارك استراليا في التحالف الدولي الذي يشن حملة الضربات الجوية على تنظيم الدولة الاسلامية وتقوده الولايات المتحدة التي شنت اولى الضربات في اغسطس الماضي.

أ ف ب

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