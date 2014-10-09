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بالصور .. ضبط 366 زجاجة خمور بحوزة عاطل بالأقصر

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والصور .. ضبط 366 زجاجة خمور بحوزة عاطل بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من ضبط 366 زجاجة خمور بحوزة عامل مقيم البعيرات دائرة مركز القرنة غرب المحافظة .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الأقصر إخطارًا من العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث الآداب العامة بمديرية امن الاقصر برئاسة الرائد باسم عبد السلام و عقب تقنين الاجراءات من ضبط المدعو منعم .س. ق. ا 33 سنة عامل و مقيم البعيرات دائرة مركز القرنة وبحوزته عدد 183 زجاجة بيرة و عدد 183 زجاجة خمور مختلفة الانواع بإجمالي عدد 366 زجاجة خمور مختلفة الانواع بدون ترخيص .

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد الكحولية بقصد الاتجار و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3724 إداري قسم الاقصر لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

والصور .. ضبط 366 زجاجة خمور بحوزة عاطل بالأقصر

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