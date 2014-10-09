أمين رابطة العالم الإسلامي: نجاح متميز للحج لمسه ضيوف الرحمن في الخدمات المقدمة لهم

هنَّأ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وجميع المسؤولين عن خدمة حجاج بيت الله الحرام، بمناسبة ما حقَّقه موسم حج هذا العام 1435ه من نجاح كبير.

وقال الدكتور التركي: نحمد الله أن يسَّر للحجيج حجهم، ومنَّ عليهم تمام نسكهم، ووفَّقهم لعبادته وطاعته في أطهر بقاع العالم .

وأضاف في تصريح صحفي أن نجاح الحج لهذا العام تمَّ بيسر وسهولة وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، وذلك بفضل من الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

وأكد الدكتور التركي أن كافة الجهود والخطط التكاملية وبإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والتي شاركت فيها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية أسهمت في تحقيق نجاح متميز في توقيت زمن قياسي شهدته المشاعر المقدسة، ولمسه حجاج بيت الله الحرام في الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد فخراً للمملكة العربية السعودية بعد أن نذرت نفسها لخدمة الإسلام والمسلمين، وبذلت كل جهودها، وسعت بكل مقدراتها وإمكاناتها لمساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام بيسر وسهولة وسكينة.