إبراهيم الزويد يحتفي بالأيتام والمعاقين في بريدة

احتفى رجل الأعمال الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد رئيس مجلس إدارة مجموعة الزويد بنزلاء مركز التأهيل الشامل بمدينة بريدة ونزلاء دار التربية الاجتماعية (الأيتام) ببريدة وذلك في مزرعته (عسيلة) بالضلفعة بمنطقة القصيم مساء أمس الأول بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث أقام الشيخ الزويد للأيتام ونزلاء مركز التأهيل الشامل حفلاً ترفيهياً شارك به عدد من الفرق الترفيهية والإنشادية حيث قدمت عدة فقرات متنوعة كما اصطحب الشيخ الزويد الأيتام والمعاقين مع المشرفين في جولة داخل المزرعة مطلعاً إياهم حظائر الإبل والأغنام والغزلان وفي نهاية الحفل قدم لهم الهدايا الخاصة كما تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه تكريماً لهم.

وقد عبر المسؤولون في دار التربية الاجتماعية ببريدة عن شكرهم وتقديرهم للشيخ إبراهيم الزويد على حسن الاستقبال لأبنائه الأيتام من من جانبه أثنى مدير مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب على جهود الشيخ إبراهيم الزويد مؤكداً انه من رجال المنطقة الذين تشهد لهم أعمالهم الجليلة فهو سباق دائماً لفعل الخير سائلاً الله أن يجعل ما يقدمه في موازين حسناته.