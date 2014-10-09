«الصحة» تخصص جائزة للرعاية الصيدلية لأبحاث الحج والعمرة وصيدلانية الحشود

أعلنت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصيدلية عن تخصيص جائزة للرعاية الصيدلية لأبحاث الحج والعمرة السنوية وذلك في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأوضح مدير عام إدارة الرعاية الصيدلية التابعة للوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة الدكتور يوسف بن أحمد العومي، أن الجائزة تُعد الاولى من نوعها لتحفيز جميع الكوادر الصحية وبالأخص الكوادر الصيدلانية على مستوى المملكة والشرق الاوسط والعالم وعمل التنافس فيما بينهم في مجال الأدوية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأنها تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية أثناء الحج والعمرة والرفع من مستوى الرعاية الصيدلية المقدمة للحجاج والمعتمرين وحرصًا على تشجيع الأبحاث العلمية الصيدلانية في مجال الرعاية الصيدلية بالحج والعمرة فستكون هناك جائزة سنوية تطرح في كل عام باسم جائزة الرعاية الصيدلية في أبحاث الحج والعمرة السنوية وهي جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث علمية صيدلانية وتُعطى الجائزة للباحثين الفائزين تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي متميز.

واضاف العومي أن الجائزة تعتبر ذات قيمة معنوية ومادية للنهوض بالرعاية الصيدلية بالحج والعمرة بطريقة البحث العلمي للرعاية الصيدلية أثناء الحج والعمرة. وتقوم رسالتها على السعي لتطوير البيئة البحثية والمعرفية لإثراء الرعاية الصيدلية بالحج والعمرة بعناصر وأعمال علمية وإبداعية متميزة.