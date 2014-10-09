ترقية 28 ضابطاً من ضباط كلية الملك فهد الأمنية

الرياض - صالح الحميدي

صدر أمر ملكي كريم يقضي بترقية عدد من ضباط كلية الملك فهد الأمنية لرتبة لواء وهم اللواء محمد بن مبارك الدوسري، واللواء خالد بن سعد الصالح، واللواء عبدالكريم بن خالد الجبري، واللواء د. إبراهيم بن جابر العبدالعزيز، واللواء د. عبدالله بن محمد السحيباني، واللواء طه بن فهد الدوسري كما شمل الأمر ترقية ضباط لرتبة (نقيب) وهم، النقيب وليد بن غريب الشمري، والنقيب سلطان بن مطلق المطيري، والنقيب زياد علي المطيري، والنقيب فيصل عبدالعزيز الزهراني، والنقيب سامي هليل المطيري، وشمل الأمر أيضاً ترقية ضباط لرتبة (ملازم أول) وهم، الملازم أول عبدالملك بن حمد المنصور، والملازم أول جبر بن فهد الجبر، والملازم أول حسين بن صالح العماري، والملازم أول شايع بن أحمد آل فاهده، والملازم أول محمد بن علي المطيري، والملازم أول ضيدان بن صالح العتيبي، والملازم أول عماد بن محمد الفيفي، والملازم أول عبدالعزيز بن سعد الدوسري، والملازم أول أحمد بن خالد العتيبي، والملازم أول عبدالله بن فهد آل عنبر، والملازم أول عبدالعزيز بن عبدالله الشهري، والملازم أول عبدالعزيز بن حامد الرحيلي، والملازم أول أحمد بن عبدالعزيز العتيبي، والملازم أول فيصل بن محمد الحربي، والملازم أول طارق بن راشد المطيري، والملازم أول سعيد بن محمد النهاري، والملازم أول ناصر بن عبدالله السبيعي.

وقد قام مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي أمس بتقليد الضباط المترقين رتبهم الجديدة في مقر قيادة الكلية في مكة المكرمة وتمنى لهم التوفيق وحثهم على مواصلة العمل بكل جدية ونشاط في خدمة الدين والمليك والوطن، وعبّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله- جميعا مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم؛ وشكروا الدعم والرعاية الذي يجده كافة منسوبي القطاعات الأمنية عامة ومنسوبي كلية الملك فهد الأمنية خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- كما عبروا عن اعتزازهم العميق بهذه الثقة الملكية الغالية مفتخرين ومعتزين بانتمائهم للقطاع الأمني الذي يقوم بدور هام ورئيسي في حفظ أمن وأمان هذه البلاد الغالية سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم لخدمة الوطن.