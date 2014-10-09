«طرق دبي» تفتتح شارع قرن السبخة غداً

أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جزءاً حيوياً من مراحل أعمال مشروع تحسينات الطرق الموازية، والمتمثل بشارع قرن السبخة، الذي يربط شارع الشيخ زايد عند تقاطع أبراج بحيرات جميرا (التقاطع 5.5) مع شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من دوار الحوض، وعليه سيكون افتتاحه غداً على أن يتبعه لاحقاً افتتاح الجسور المتبقية عند تقاطع شارع السعادة مع شارع قرن السبخة.

وحول ذلك أوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن افتتاح شارع قرن السبخة سيؤمّن حركة السير الرئيسة لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا وكذلك منطقة جزر الجميرا وجميرا بارك لربطها مع شارع الشيخ محمد بن زايد، في حين سيتم توفير الانسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه هذه المناطق عبر النفق الرئيس الذي افتُـتـح مؤخراً في شهر مارس الماضي، وسيتم كذلك افتتاح بعض الجسور عند تقاطع شارع السعادة وشارع قرن السبخة.

وسيتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع في نهاية شهر مارس من العام المقبل 2015، حيث سيتم ربط شارع السعادة بمنطقة ابن بطوطة مول، على أن يتم إنجاز جميع الجسور والطرق الموجودة في المنطقة، التي ستخدم بشكل رئيس مناطق أبراج بحيرات الجميرا والحدائق والفرجان وجزر الجميرا، بالإضافة إلى جميرا بارك، وتربطها مع شارع الشيخ زايد - وشارع الشيخ محمد بن زايد.

ويأتي المشروع ضمن إحدى مراحل تطوير الطرق الموازية في دبي، في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق الإمارة، كما أن تنفيذه يعد تجسيداً للخطة الاستراتيجية للهيئة على أرض الواقع لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل لتكون آمنة لمستخدميها، وبالتوازي مع ذلك تواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني.