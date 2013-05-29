السعودية تعلن اشتراطات "الناقل الجوى" للحجاج لهذا العام

أعلنت هيئة الطيران المدنى السعودية الاشتراطات اللازمة التى يجب الالتزام بها من قبل شركات الطيران الدولية التى ترغب فى نقل حجاج من أى مكان فى العالم، إلى المينائين الجويين السعوديين فى كل من جدة (مطار الملك عبد العزيز الدولى) والمدينة المنورة (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى).

وقد اشترطت هيئة طيران السعودية المدنى ، على شركات الطيران الوطنية والأجنبية وجميع وكلائها العاملين بالمملكة العربية السعودية ووكالات السفر والسياحة، ألا يزيد عمر طائرة نقل الحجاج عن 20 عاما.

كما أعلنت عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 50 ألف ريال على الشركات المتأخرة عن تقديم طلبات التشغيل لرحلات الحج، وحددت 15 رمضان المقبل موعدا لانتهاء المهلة النظامية.

وقررت الهيئة منع الطائرات المسجلة فى اللائحة السوداء من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية من التحليق فى سماء السعودية، ما لم يثبت الناقل اتخاذه الإجراءات التصحيحية الكفيلة برفع الحظر.