البابا تواضروس يتحدث عن الشهر الثانى من شهور السنة القبطية فى عظته الإسبوعية

أكد البابا تواضروس الثانى أنه من يوم السبت شهر بابه وهو الشهر الثانى من شهور السنة القبطية, وكل شهر يشتهر بنوع من النباتات وأيضاً لكل شهر مثل مصرى مرتبط بالزراعة.

،كما أشار البابا فى عظته الإسبوعية مساء أمس أن يوم الاحد يسمى رأس الاسبوع وتكلمنا الكنيسة عن شخص المسيح وباقى الاسبوع عن الكنيسة وتاريخها وتراثها ، الاحد المسيح رأس الكنيسة وباقى الاسبوع الكنيسة جسد المسيح ،فشهر توت: محبة الله الآب. ، شهر بابه المسيح العجيب ، شهر هاتور، المسيح الفريد ،وشهر كيهك: المسيح الوحيد.

وقال البابا فى عظته : فى شهر بابه تكلمنا الكنيسة عن المسيح العجيب صانع المعجزات لذلك تختار الكنيسة 4 معجزات ترمز لدوائر حياة الانسان ، الدائرة الاولى هى دائرة الصحة والمرض ، الدائرة الثانية هى العمل والرزق. ،الدائرة الثالثة هى حروب عدو الخير، الدائرة الرابعة هى الآلم والموت. هذه الاربع دوائر يمثلوا الدوائر الكبرى فى حياة الانسان ،الكنيسة بحكمة وعمل الروح القدس تضع قراءات الاحد من شهر بابه عن هذه الدوائر فتضع معجزة من معجزات السيد المسيح .. لتظهر المسيح الخادم لكل البشر ، الاحد الاول : معجزة شفاء المفلوج المدلى من السقف ، جاء المفلوج محمولا لكنه خرج حامل فراشه … يمثل دائرة الصحة.

وأضاف : أن الإيمان أفعال وصفات تجلت فى عمل أصدقاء المفلوج, ظهر فيها اخلاص وايمان ومحبة وابتكار.فمن احد مدلولات هذه المعجزة ان الصداقة تقدم الصديق الى المسيح. قال المسيح للمفلوج “يا بنى مغفورة لك خطاياك” فليس المرض جسدى فقط بل ايضاً روحى الذى هو الخطية.