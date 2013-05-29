مصرع ثلاثة جنود فى هجوم بمدينة بنغازى الليبية

قال مسئولون أمنيون: إن مجهولين ألقوا عبوة ناسفة على نقطة تفتيش عسكرية فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا، فى وقت مبكر اليوم الأربعاء الأمر الذى أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، وكان هذا أحدث هجوم فى موجة من العنف تستهدف قوات الأمن فى المدينة.

وقال مصدر بالشرطة: "ألقى مجهولون يستقلون سيارة، عبوة ناسفة أثناء مرورهم ليلا بدورية عسكرية فى أحد تقاطعات المدينة، "لم يقع أى إطلاق لنار فقد فروا بعد ذلك مباشرة."

وأكد عبد الله الشعافى المتحدث باسم غرفة عمليات أمن بنغازى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين فى الهجوم.