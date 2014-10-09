اصابة تاجر بساحل طهطا بطلقات نارية اثناء محاولة اختطافة تحت تهديد السلاح‎ بسوهاج

تبلغ منذ قليل إلى قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من أهالي ساحل طهطا بقيام عدد من الافراد والذين كانوا يحملون الاسلحة الالية ويستقلون سيارة ملاكي وعدد 2 موتوسيكل بمحاولة اختطاف ” عماد جرجس غالي ” 30 سنة حاصل علي بكالوريوس وصاحب مستودع حديد واسمنت بشارع النصر البحري بساحل طهطا .

وبدأت الواقعة عندما كان ” عماد جرجس غالي ” 30 سنة حاصل علي بكالوريوس وصاحب مستودع حديد واسمنت متواجد بمستودع الحديد والاسمنت الخاص به والكائن بشارع النصر البحري بساحل طهطا وبصحبته شقيقه روماني جرجس غالي طالب بكلية الصيدلة .

وقال شاهد عيان ان سيارة ملاكي لونها بيج كان يستقلها عدد من الاشخاص يحملون الاسلحة الالية وبصحبتهم عدد آخر يستقلون 2 موتوسيكل توقفت امام محل المذكور وحاولوا اقتياده تحت تهديد السلاح وعندما قاومهم هو وشقيقه قاموا باطلاق الاعيرة النارية بكثافة مما ادي لإصابته بعدد من الطلقات النارية بالقدمين .

وجارى نقله لتلقي العلاج اللازم باحدي مستشفيات سوهاج.

وقام الاهالي بالاشتباه في عدد 2 من المواطنين كانوا متواجدين بمكان الحادث وتم تسليمهم للشرطة التي تكثف من جهودها الان لمحاولة القبض علي الجناة مرتكبي الواقعه .