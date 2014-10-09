ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين القوات” الهندية – الباكستانية ” إلى16 قتيلًا

أفادت أخر التقارير الإخبارية الواردة من نيودلهي بارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات المسلحة بين القوات الهندية والباكستانية إلى 16 قتيلا .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية مساء أمس الأربعاء – أن الاشتباكات بين الطرفين أجبرت المئات من سكان كشمير – المتنازع عليها بين الهند وباكستان – على مغادرة منازلهم ، مشيرة إلى أن عدد القتلى في الجانب الهندي بلغ سبعة أشخاص ، فيما بلغ عدد القتلى من الجانب الباكستاني تسعة أشخاص ، وذلك منذ تفجر الاشتباكات بين الطرفين يوم الجمعة الماضي .

على صعيد متصل .. أكد وزير الداخلية الهندي راجناث سنج أن بلاده لن تتسامح مع الانتهاكات الباكستانية للحدود الهندية ، مشددا على ضرورة وقف انتهاك وقف إطلاق النار في كشمير .

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الهند وباكستان على كشمير – الذى يمتد نحو 60 عاما – أدى إلى إندلاع حربين مسلحتين بين الدولتين .

وكانت الهند قد ألغت المفاوضات المقررة مع باكستان في أغسطس الماضي بعد اتهام إسلام آباد بالتدخل في شئونها الداخلية .

أ ش أ