البنتاجون: الغارات الأمريكية لن تحول دون سقوط كوبانى في أيدى عناصر “داعش”

أكد جون كيربى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أمس الأربعاء أن :” الغارات الجوية الأمريكية لن تحول دون سقوط مدينة عين العرب “كوبانى” السورية في أيدى عناصر “داعش”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله “اعتقد أنه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لهذا الاحتمال، ونحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل وقف تقدم عناصر (داعش) نحو المدينة، ولكن الغارات الجوية – وحدها – لن تحول دون سقوطها تحت سيطرة داعش”.

وأضاف المتحدث – في تصريحات أدلى بها للصحفيين – أن استراتيجية الولايات المتحدة على المستوى الأكبر تهدف إلى تجريد “داعش” من القدرة على الثبات والتحمل والاستمرار.

وكان عدد من كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية قد توقعوا قرب سقوط كوباني في أيدي “داعش” .. مؤكدين أن المدينة لا تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.

> أ ش أ