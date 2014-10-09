بامبو يحكي لـFilGoal.com - عن التعليمات التي جعلته ' الورقة الرابحة للأهلي '

المباراة التي صنعت الفارق في مستقبل كريم بامبو هي بلا جدال، لقاء القمة أمام الزمالك في الدورة الرباعية.. وهي اللحظة التي يسترجعها النجم الشاب في حواره مع FilGoal.com.

بامبو القادم من مدينة القصير، مواليد البحر الأحمر.. والذي بدأ حياته في الجونة يحكي أهم ما مر به منذ كان لاعبا يافعا يحبه المتابعون من بين مدربي قطاعات الناشئين، إلى نجم اسمه معروف للجماهير المصرية قاطبة.

ويقول بامبو مواليد 1993: "كان هناك حالة انبهار بمستواي حين بدأت رحلتي مع الجونة، لكن في مرة شاهدني علي ماهر وقد كان يعمل في الأهلي وقال لي كلمة لن أنساها ما حييت".

البداية

وأفصح "علي ماهر قال لي لو أتيت الأهلي، لن تكون لاعبا عاديا في فريق ناشئين.. بل ستكون نجما في الفريق الأول، لست عاديا يا كريم".

وتابع "تلك الكلمة جعلتني في منتهى السعادة، لأنها ملأت الطموح الذي كان بداخلي.. جعلت لدي يقين في قدراتي".

ومع الانتقال للأهلي، كان يلعب كريم بامبو في فريق تحت 19 عاما.. وهو أمر غير معتاد في القلعة الحمراء.

فالمعتاد أن تكون لاعبا شابا ويتم تصعيدك وترتقي السلم حتى تصل لفريق تحت 19 عاما.. لكن كريم انضم للنادي في هذا القطاع، فكان أشبه بصفقة كبيرة لهذا القطاع.

وفاز كريم بامبو بالدوري مع الأهلي في فريق الشباب، وكذلك بلقب هداف الدوري.

وجاء حسام البدري وقرر تصعيده للفريق الأول.

ويفصح بامبو عن تلك الفترة "كان أول من صعدني.. وكابتن حسام لديه ميزة كبيرة، وهي خبراته التي ينقلها للاعب وتجعله يتطور وينمو بشكل غير عادي".

ولعب بامبو مع الفريق الأول كذلك مع محمد يوسف الذي جاء بعد البدري، وشارك في 15 دقيقة من مباراة جمعت الأهلي بإنبي.

ثم جاءت اللحظة الفاصلة

يحكي بامبو "كان كابتن فتحي مبروك يعرفني كونه كان مسؤولا في فرق الشباب.. ولهذا قبل مباراة الزمالك اجتمع بي على حدة".

وكشف "قال لي أنت لن تكون لاعبا عاديا في الخطة، بل ستكون الورقة الرابحة لنا ضد الزمالك".

وأردف بامبو "كابتن فتحي قال لي العب كرأس حربة خفي.. كوننا سنعتمد على المرتدات، ووقت الهجمات المرتدة يجب أن تكون أول لاعب في صفوف المقدمة بالأهلي، تتمركز متقدما حتى على عمرو جمال رأس الحربة الصريح".

وأكمل "ذلك كوني لاعب سريع، وبالتالي سأمثل تهديدا على الزمالك المندفع بأغلب خطوطه.. وقد كنت فخورا للغاية بنجاحي في تأدية هذا الدور الصعب".

فاز الأهلي على الزمالك بهدف وتوج في النهاية بالدوري.. وكانت هذه لحظة فارقة في مسيرة كريم بامبو إذ بات معروفا للجميع.

جاريدو

ثم تطرق الحوار إلى نقطة أخرى، وهي ماذا بعد؟ لماذا لا تلعب يا كريم الآن كأساسي منذ جاء خوان كارلوس جاريدو كمدير فني للفريق؟

وأجاب كريم بامبو "جاريدو لا يستبعدني لأسباب شخصية مثلا، بل لأنه يمتلك العديد من اللاعبين في مركزي.. في يوم ما بالتأكيد سأحصل على فرصتي، وأنا مقتنع تماما بأن دوري قادم قادم لا محالة مع الأهلي".

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وعن مثله الأعلى في كرة القدم، أجاب بامبو "في مصر محمد بركات.. هناك تشابه في المراكز بيننا".

وأفاد "أما أوروبا، فمثلي الأعلى هو ليونيل ميسي".