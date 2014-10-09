مدرب الزمالك - باتشيكو.. الرجل الذي قال لمورينيو ' أنت مختل عقليا '

هو مدرب قوي الشخصية، لدرجة أنه حين تصادم مع جوزيه مورينيو، لم يتردد في أن يتهمه بأنه "مدرب مختل عقليا".. نتحدث عن جيمي باتشيكو المرشح لتدريب الزمالك.

المدرب صاحب الـ56 عاما كان ومورينيو مثل "ناقر ونقير"، ثنائي يستعرض تحت الأضواء وكل منهما يحاول استخدام أدواته لإثبات عبقريته.

صحيح أنه لم ينجح مثل مورينيو، لكنه صنع لنفسه اسما ليس بسيطا في البرتغال، وذلك من خلال تجربته مع نادي بوافيستا.

فهذا النادي غير الكبير مثل بورتو أو بنفيكا أو سبورتنج لشبونة، فاز باللقب موسم 2000-2001 بفضل مدربه المتميز جيمي باتشيكو.

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واليوم يرغب الزمالك في التعاقد مع هذا الرجل، والذي صرح عبر صحيفة ريكورد البرتغالية "الأمور المالية فقط تقف حائلا بيني وتدريب الزمالك.. لكني أعرف أني سأعمل في مصر يوما ما".

مدرب دفاعي

قبل سرد قصته مع مورينيو يجب فهم أبعاد الأمر.

فقد كان وقتها باتشيكو في منتصف الأربعينات من عمره.. يعتبر نفسه مدربا شابا في طريقه ليصبح أهم مدربي البرتغال، وذلك بعدما فاز بلقب الدوري هناك مع بوافيستا.

لكن باتشيكو اصطدم بحاجز مورينيو، الذي كان شابا أصغر، ويمتلك الحلم نفسه وهو يقود بورتو.

مورينيو كان قد صنع كوكبة من اللاعبين في بورتو يقودهم ديكو ونونو مانيتش وريكاردو كارفاليو، يلعب كرة متزمتة ومتحفظة.

كذلك باتشيكو الذي كان يقود بوافيستا، كان يعرف أدواته المحدودة، ولهذا كان يحب الكرة المتزمتة، وهي سمة لم يتخلص منها.

باتشيكو درب الشباب السعودي وفاز معه بكأس الأمير فيصل، وخلال مشواره في تلك البطولة لم يفز بفارق أكثر من هدف على خصومه في الأدوار الختامية من المسابقة.

وفي الصين، كان يدافع.. تماما مثلما كان يفعل مع بوافيستا في البرتغال.

بوافيستا ناد صغير، ورغم ذلك مع باتشيكو فاز باللقب، ووصل بعدها للمركز الثاني في جدول الدوري البرتغالي، ولأول مرة في تاريخ النادي يلعب في دوري أبطال أوروبا.

ثم في الموسم التالي احتل المركز الرابع في البرتغال، ولعب الفريق في كأس الاتحاد الأوروبي.. ليعتاد على المشاركات القارية تحت لواء باتشيكو.

مورينيو

باتشيكو خسر أمام بورتو بهدف من دون رد، هذه نتيجة صغيرة توضح كم كان التنافس قويا بين الفريقين، وبين المدربين في الحقيقة.

تكرر الأمر بعد ذلك عدة مرات.. دوما كان الفائز بورتو، ودائما كانت النتيجة صغيرة والفارق يشرح كم كان اللقاء مغلقا بين الطرفين.

هذا الأمر جعل الثنائي يظهر كرهه للأخر.. مورينيو رفض مصافحة باتشيكو، ذاكرا بعد ذلك أنه لم يستطع تحديد من هو مدرب بوافيستا!

خرج باتشيكو ليرد في تصريح يعد من أشهر التصريحات التي هاجمت مورينيو، قائلا: "جوزيه؟ هو مختل عقليا لا أكثر".

مورينيو طبعا كعادته لم يصمت، وقال إنه لم يقابل أشخاصا كثر مثل باتشيكو "لديهم خلايا قليلة في عقولهم!".