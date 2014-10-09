مسؤولة بالبنك الدولي تعلن عن استعداده لدعم الاقتصاد المصري

أكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنجر آندرسون، أن البنك على استعداد لدعم الاقتصاد المصري من خلال التوسع في مشروعات البنية الأساسية.

وقالت «آندرسون» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن البنك وافق مؤخرا على مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي في المناطق الفقيرة في القاهرة وصعيد مصر، منوهةً بأن البنك لديه عدة مشروعات لتمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات كثيفة العمالة في الصعيد، خاصةً بعد أن تأثرت كثير من مناطق الصعيد بانخفاض النشاط السياحي.

وأضافت المسؤولة بالبنك الدولي أنها تتطلع إلى إجراء مباحثات إيجابية مع الوفد المصري المشارك في اجتماعات البنك والصندوق خلال اليومين القادمين حول سبل دعم مصر في هذه الفترة.