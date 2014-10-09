متحدث «البترول»: لا توجد أزمة في الوقود.. ونضخ 28 مليون لتر بنزين يوميًا

نفى حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، وجود أزمة في الوقود، موضحًا أن الوزارة قامت بزيادة ضخ وتوفير البنزين في المحطات إلى 28 مليون لتر يوميًا.

وقال «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية مع قناة «سي بي سي إكسترا»، الأربعاء، إن تزايد الطلب على البنزين في الأعياد وتكدس المواطنين على المحطات تسبب في وجود أزمة في الوقود، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في وجود أزمة تركزت في الصعيد بشكل أكبر عن باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح «عبدالعزيز» أن برامج الاستيراد والتكرير تأتي وفقًا للبرامج المخططة، مشددًا على أنه لا وجود لأي أزمة في التمويل وحل أزمة وصول الوقود للمحطات خلال أيام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول أن نقص كميات الوقود في المحافظات جاء نتيجة نقل حصص البنزين المخصصة لكل محطة، لافتا إلى أن الأزمة انتهت، وأن هناك انفراجة ملحوظة في محطات الوقود.

وعن أزمة أسطوانات الغاز في العيد، قال «عبدالعزيز» إن وزارة البترول استعدت قبل العيد بضخ مليون و100 ألف أسطوانة غاز ولا توجد شكاوي من نقص أسطوانات الغاز طوال أيام العيد إلا في بعض الأماكن القليلة.