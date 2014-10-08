بالصور.. كيف ردت جماهير الزعيم على هاشتاج #الهلال_25_بطولة؟

أثار هاشتاج #الهلال_25_بطولة والذي قام بتدشينه بعض من جماهير الأندية المنافسة سخرية وغضب محبي "الزعيم".

وكان الهدف من الهاشتاج هو التقليل من إنجازات نادي الهلال والتشكيك في عدد بطولاته لترد جماهير الفريق الأزرق وتدافع عن ناديها بعدة طرق.

لجأ جزء من جماهير الهلال إلى الرد على هذا الهاشتاج وتكذيبه عن طريق صور لكؤوس البطولات التي حصل عليها الفريق على مر تاريخه.

فيما قام البعض بنقل صورة من السيرة الذاتية لنادي الهلال من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمذكور فيها بأن الهلال يملك 50 بطولة في خزائنه.

كما أنشأت جماهير الهلال هاشتاج مضاد لاستكمال سلسلة السخرية تحت اسم #النصر_10_بطولات.

بينما ذكر أحد جماهير الهلال أن محمد الشلهوب نجم الفريق حصد خلال فترة ارتدائه لقميص الزعيم 25 بطولة فكيف يصبح هذا الرقم هو الرقم الإجمالي لبطولات النادي الأزرق عبر تاريخه؟