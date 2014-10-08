الزهري يزيّن مستحضراتك التجميليّة

ماركات التجميل لدى شركات ESTÉE LAUDER تكرس نفسها لمحاربة سرطان الثدي من خلال دعمها للتعليم والأبحاث العلمية

ثلاث ماركات تتعاون مع بعضها لجمع التبرعات من أجل مؤسسة أبحاث سرطان الثدي.

بشرة رائعة، دافع نبيل Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

دعما لشهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم Clinique سنوياً عبوة خاصة محدودة الإصدار من المرطب الذي يوفر ضعف مستوى الترطيب لبشرة مرطبة ومرتاحة طوال اليوم، بينما يحسن حاجز الترطيب في البشرة. لقد زينت العبوة المحدودة الإصدار بحاملة مفاتيح من Clinique مع أربع حلى مستديرة صغيرة تتضمن شكل قلب، حرف C . وسيتم التبرع بـ 10% إلى مؤسسة أبحاث سرطان الثدي .

Evelyn Lauder and Elizabeth Hurley Dream Pink Collection

عبَري باللون الوردي مع هذه المجموعة الرائعة للشفاه والأظافر. تقدم داخل محفظة وردية ضمن مجموعة ألوان محدودة الإصدار ومكملة لبعضها تماما في جميع المناسبات. ارفعي معنوياتك مع الإصدار المحدود من أحمر الشفاه Dream Pink من Pure Color الأكثر مبيعاً وعبوتين صغيرتين بإصدار محدود من طلاء الأظافر Blushing Lilac و Berry Hot من Pure Color. وسيتم التبرع بـ 10% إلى مؤسسة أبحاث سرطان الثدي

Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II مع علاقة مفاتيح الشريط الوردي

سيروم الإصلاح الأول لدى Estée Lauder ، يتيح لكل إمرأة الاستيقاظ مع بشرة جميلة. تقدم Estée Lauder الإصدار الخاص بالتوعية بسرطان الثدي من Advanced Night Repair مع علاقة مفاتيح مصممة على شكل الشريط الوردي والحلي لإظهار الدعم وتمكين الآخرين من الانضمام إلى مكافحة سرطان الثدي. مقدار التبرعات: تفخر مجموعة شركات Estée Lauder بدعمها للمنظمات الخيرية التي تعنى بسرطان الثدي في الشرق الأوسط. فمن خلال بيع منتجات الشريط الوردي الخاصة بنا.

Evelyn Lauder Dream Compact

عبوة Evelyn Lauder Dream Compact المصممة يدويا بتفاصيلها الدقيقة مع بودرة Lucidity Translucent Pressed Powder المضغوطة القابلة لإعادة الملء. تحتوي البودرة المضغوطة على مزيج مكونات خاص يعمل على نشر الضوء ليمنح البشرة تغطية خالية من العيوب بلمسة مشرقة.

دبوس الزينة Evelyn Lauder Dream

يعود من جديد تلبية لطلب الجمهور، دبوس الزينة Evelyn Lauder Dream يتميز بتباين اللون الوردي الناعم مع الوردي الدافئ، مرصع بحجرين أحدهما حجر BCA الوردي التقليدي والآخر حجر أزرق يرمز إلى حالات سرطان الثدي المشخصة عند الرجال والتي تقرب من 1% من مجموع الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر هذا الدبوس الجميل الأكسسوار الأمثل لنشر التوعية بسرطان الثدي.

La Mer The Hand Treatment

المرطب العلاجي Hand Treatment ينعم اليدين على الفور، ويعمل على حماية بشرتها وإستعادة شبابها مهما بلغت شدة جفافها، بينما يخفف من مظهر بقع التقدم بالسن. بفضل صيغته المصممة مع الخلاصة المعجزة Miracle Broth™الغنية بالمكونات المغذية، يعمل Hand Treatment على تحسين بشرة اليدين بشكل عام لتبدو أكثر شبابا مع شعور بالنعومة.

Bobbi Brown French Pink Set

احتفاءً بحملة التوعية بمرض سرطان الثدي Breast Cancer Awareness، تستمر بوبي براون كوزمتيكس بالعمل على تمكين المرأة وتوفير الوسائل الضرورية لها لتعزز جمالها. وبينما تحافظ على تقليد الجمال الطبيعي وتدعم جهود شركات Estée Lauder في حملة التوعية بسرطان الثدي (BCA)، تقدم Bobbi Brown مجموعة محدودة الإصدار من البلاش French Pink Blush المزين بنقش الشريط الوردي و Mini Face Blender Brush بمقبض وردي.

عند تطبيق French Pink Blush على تفاحتي الخدين بواسطة الفرشاة Mini Face Blender Brush الوردية، فإنه يمنح خديك لمحة لون ناعمة نضرة وجميلة.