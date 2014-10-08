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وزير الخارجية يلتقي منسق الحرب على «داعش» الخميس

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يستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، صباح الخميس، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، الجنرال جون آلن، بمقر وزارة الخارجية.

وكان المبعوث الأمريكى وصل إلى القاهرة فى وقت سابق الأربعاء لإجراء مباحثات مع مسؤولين من المصرية وجامعة الدول العربية بشأن تعزيز بناء التحالف الدولى الذي يهدف إلى مواجهة داعش.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الشهر الماضى عن تعيين الجنرال المتقاعد جون ألن منسقا للجهود الدولية ضد تنظيم داعش الارهابى.

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