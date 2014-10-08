يوفنتوس: علينا السيطرة على فيدال أكثر.. وهو محظوظ بتغريمه 100 ألف يورو

حذر بيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس لاعب الفريق أرتورو فيدال بأن عليه الالتزام خارج الملعب، مؤكدا أنه محظوظ باكتفاء النادي بتغريمه 100 ألف يورو فقط.

المشكلة بدأت حين تم التقاط صورا لفيدال وهو في سهرة قبل مباراة يوفنتوس وروما في قمة الدوري الإيطالي.

فيدال جلس على الدكة في تلك المباراة، واشترك فقط كبديل رغم أهميته كلاعب بالنسبة لصفوف البيانكونيري.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد ذكرت أن ريال مدريد رفض التعاقد مع فيدال منذ 3 أعوام بسبب عدم التزام اللاعب خارج حدود المستطيل الأخضر وحبه للسهر حتى من دون إذن ناديه.

وعقب ماروتا على ذلك "يجب علينا أن نحسن السيطرة على فيدال بشكل أكبر".

وتابع "هو لاعب من أمريكا الجنوبة، هذا أمر كلاسيكي.. يحب هؤلاء السهر والحياة بشكل معين ليشعرون بالسعادة".

وأضاف "لكن عليه الالتزام، وهو محظوظ بأننا اكتفينا بتغريمه 100 ألف يورو".

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس لا يمانع رحيل اللاعب بعدما كثرت أزماته خارج الملعب مؤخرا.