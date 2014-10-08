السادات: “قواتنا المسلحة حققت معجزة بكل المقاييس وتهديدات أمريكا لن تخيفنا”.. “ترحيب دولى بقرار فتح قناة السويس” .. “لازيادة فى أسعار السكر” .. أبرز أخبار صحف السابع عشر من أكتوبر 1973

إعداد – مارينا ميلاد :

السبت السادس من أكتوبر عام 1973، الحياة تسير كالمعتاد، والتوترعلى جبهات القتال والتحركات العسكرية الاسرائيلية يتصدران أخبار الصحف اليومية .. تشير عقارب الساعة إلى الثانية ظهراً؛ فينطلق البيان الأول للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر اثير الأذاعة المصرية معلناً قيام العدو بمهاجمة قواتنا فى خليج السويس، وهى تقوم بالتصدى له، إلى أن صدر البيان السابع للقيادة :”هنا القاهرة .. نجحت قواتنا فى عبور قناة السويس ، ورفع العلم المصرى على الضفة الشرقية للقناة”.

> 41عاماً مضت على حرب أكتوبر.. تلك اللحظة التى انتظرها المصريون طوال ستة سنوات خيمت عليها أثار النكسة و الهزيمة و حالة اللاسلم و اللاحرب، الزلزال الذى حطم أوهام و مزاعم إسرائيل، والناقوس الذى دق ليعلن عن إرادة المصريين و قدرتهم على تحرير أرضهم.

ما بين أخبار المعركة و المجتمع و الاقتصاد و الفن و الثقافة و أقوال الكتاب .. ترصد “اونا” أهم أحداث شهر أكتوبر 1973 اليومية، وذلك من خلال ما نشرته جريدتا الأخبار و الأهرام فى ذلك الوقت.

أهم أخبار يوم السابع عشر من أكتوبر:

(جريدة الأخبار) : – الخطاب التاريخى للقائد الأعلى : أحمد لله .. قواتنا المسلحة حققت معجزة بكل المقاييس .. تهديدات أمريكا لن تخيفنا .. الجيش السورى حارب حرب رجال .. و شروطنا للسلام الأنسحاب الفورى.

- معارك بالغة العنف على طول الجبهة بسيناء ..اسقطنا 45 طائرة و تدمير 29 دبابة .. إغراق 4 زوارق للعدو .. و 7 دبابات إسرائيلية تتسلل لمنطقة البحيرات

- بريطانيا ترحب بقرار الرئيس بفتح قناة السويس .. راديو باريس : السادات حرص على السلام من موقع قوة

> - توقفت برامج الأذاعة و التليفزيون فى العاصمة البريطانية لإذاعة خطاب الرئيس السادات .. والحكومة البريطانية تعلن : التسهيلات البريطانية لن تستخدم لنقل معدات عسكرية للشرق الأوسط

- إسرائيل تذيع تسجيلات أسرى حرب 1967 على أنهم أسرى حالياً، وقد ابلغ بذلك أحد الذين تم إذاعة اسمائهم و تسجيلاتهم .

- الرئيس الأمريكى يجتمع مع وزراء خارجية السعودية و الجزائر و الكويت و المغرب لبحث الموقف الراهن بالشرق الأوسط .

- جولدا مائير، رئيس وزراء إسرائيل، أمام الكنيست: “أمريكا تساعدنا لمصالحها الشخصية”

- ابدى الاطباء المحالون للمعاش رغبتهم فى التطوع فى المعركة، و ذلك بالعمل فى المؤسسات والمراكزالعلاجية.

- توزيع طلبة كليات و معاهد الشرطة على مراكز الإطفاء بالقاهرة، كما تم إشراكهم فى تنظيم المرور، و ذلك لتخفيف الضغط على قوات الشرطة .

- تقرر بيع السكر الأضافى، الذى يصرف على البطاقات على أساس 50 % من حصة الفرد بالأسعار العادية دون زيادة .

- تلقى وزير الصناعة مبلغ 17 ألف جنية من أصحاب مصانع وورش خاصة، كما قام عدد من سفراء الدول الأجنبية و زوجاتهم بالتبرع لجمعية الهلال الأحمر بمبالغ كبيرة.

- قدم قضاة محكمة شمال و جنوب القاهرة طلباً إلى المستشار محمد رفعت ، رئيس المحكمة للمساهمة بأجر يوم من مرتب نوفمبر لصالح المجهود الحربى، و تبرع أعضاء مجلس الدولة بأجر يومين، والعاملين بالمحاكم بأجر نصف يوم كتبرع رمزى .

- قدم رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بمحافظة البحيرة شيكاً بـ 12 ألف جنية لصالح المعركة.

- فرقة ثلاثى أضواء المسرح تقدم مسرحية جوليو و روميت يومياً على مسرح الريحانى، و سوف يتم تخصيص إيراد يوم كامل من كل أسبوع للمجهود الحربى.

- يحيى الفنان الشعبى أحمد عدوية حفل على مسرح متروبول، وسعر التذكرة 16 قرشاً، سيتم تخصيص إيرادات الحفل لصالح المجهود الحربى.

- موسى صبرى يكتب :

> ” ليس بعد ما قاله القائد الأعلى كلام .. حربنا من أجل العدل و السلام .. كانوا يتحدون إرادة الله و الأنسان، وكنا نحن نتجه إلى الله بكل إنسانية الأنسان .. الله اكبر”.

- أنيس منصور يكتب فى عمود “مواقف” :

> “لقد احسن الرئيس السادات عندما اختار لنا عظيم الاحترام .. أن العالم كله يشعر لنا بالاحترام ، لأننا تسلحنا بقوتين : قوة الحق و قوة انتزاعه من العدو ” .

- أحمد رجب فى عمود “نصف كلمة” يكتب :

> ” ماذا فعلت بمشاعرنا يا سادات ؟ ، إن قلمى عاجز عن التعبير عجز الجيش الأسرائيلى أمامك. ربنا يخليك لنا.. “.

(جريدة الأهرام) : – جولد مائير تطالب بتبادل الاسرى مقابل وقف إطلاق النار.. و طائرات أمريكية مطموسة المعالم تنقل الاسلحة و الذخيرة لاسرائيل

-عمال السودان يمتنعون عن خدمة الطائرات الامريكية، احتجاجا على سياستها الداعمة لاسرائيل.

- قمر صناعى أمريكى فوق منطقة القتال للأستطلاع

- مجلس الشعب يبدأ اليوم دورته الجديدة .. و حافظ بدوى رئيسا له

- تقدم مدير حديقة الحيوانات باقتراح لاغلاق الحديقة فى العيد، نظراً لظروف الحرب.

- ارسلت إذاعة صوت العرب برئاسة الاذاعى كامل البيطار مراسلين إلى المواقع، التى سيطرت عليها القوات المسلحة.