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مصرع أمين شرطة إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا‎

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مصرع أمين شرطة إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا‎ مصرع أمين شرطة إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا‎

أرشيفية

لقى أمين شرطة بقوة شرطة قسم نجع حمادي  مصرعه، إثر وقوع  تصادم دراجة بخارية وسيارة أجرة بمركز نجع حمادى.

كان اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة نجع حمادي ، يفيد بتلقيه بلاغاً من ، مدير المستشفى المركزى بنجع حمادي، بوصول المدعو “أسعد . خ ” 42 سنة، أمين شرطة، ومقيم بمركز ابوتشت، مصاباً بنزيف
> داخلى في البطن وارتجاج بالمخ، أدى لوفاته فور دخوله قسم الاستقبال، تبين وقوع تصادم بين دراجه بخارية وسيارة مما تسبب فى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة،وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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