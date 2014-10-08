مصرع أمين شرطة إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا‎

لقى أمين شرطة بقوة شرطة قسم نجع حمادي مصرعه، إثر وقوع تصادم دراجة بخارية وسيارة أجرة بمركز نجع حمادى.

كان اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة نجع حمادي ، يفيد بتلقيه بلاغاً من ، مدير المستشفى المركزى بنجع حمادي، بوصول المدعو “أسعد . خ ” 42 سنة، أمين شرطة، ومقيم بمركز ابوتشت، مصاباً بنزيف

> داخلى في البطن وارتجاج بالمخ، أدى لوفاته فور دخوله قسم الاستقبال، تبين وقوع تصادم بين دراجه بخارية وسيارة مما تسبب فى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة،وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيقات.