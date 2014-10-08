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بالصور..ضبط 2 طن دقيق و120 زجاجة زيت مدعم بالمنيا

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unnamed (96)تمكن رجال الرقابة التموينية بالعدوة بالمنيا، باشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة ، من ضبط ٢ سيارة نقل،  الأولى تحمل رقم ٤٢٧٤٩ نقل المنيا قيادة محمد . ج . ا ، ١٩ سنة، سائق ومقيم بمركز سمالوط مخملة بـ٢٠ شيكارة دقيق مدعم تزن ٢ طن دقيق مدعم استخراج ٨٢ %.

وتمكن رجال الحملة برئاسة أحمد عبد العال مدير تموين العدوة، وسعد أنور مدير الرقابة، وطلعت إبراهيم مدير مكتب تموين بندر العدوة، و ربيع فهمى مفتش التموين، من ضبط السيارة الثانية رقم ١٠٤٠٥٤ نقل المنيا، قيادة جمال . ع . م، ٢٦ سنة، سائق مقيم بندر العدوة، محملة بعدد ١٢٠ زجاجة زيت مدعم، و٦٠٠ كيلوجرام سكر مدعم، أثناء تهريبها للسوق السوداء.

وتحرر محضرين بالواقعتين، وتم التحفظ على السائقين والمضبوطات، وتولت النيابة العامة برئاسة احمد عطوة ، مدير نيابة العدوة التحقيق.

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