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ترايفل الدراق السهل خطوة بخطوة

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ترايفل الدراق السهل خطوة بخطوة ترايفل الدراق السهل خطوة بخطوة

الأربعاء 08-10-2014 14:59

قدمت الطاهية منال عبيدة وصفة ترايفل الدراق السهل خطوة بخطوة بالصور خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" 

 

المقادير:

60 غم مربى فراولة

100 غم فراولة

40 مل عصير أناناس

330 غم كيك فانيلا مقطع

4 حبات دراق مقشرة ومقطعة

500 مل كاسترد جامد

240 مل كريما خفق

2 ملعقة طعام سكر

فستق حلبي للوجة

 

طريقة التحضير:

 

1.تقطع الفراولة وتخلط مع المربى

2. نضيف عصير الأناناس لخليط المربى والفراولة  

3. تصف قطع الكيك في صحن الترايفل

4.نضع فوق الكيك خليط المربى

5. نضيف الدراق المقطع

6. نضيف الكاسترد

7. نزين بالكريما المخفوقة والفستق الحلبي

تبرد لليلة واحدة وتقدم باردة

 

 

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