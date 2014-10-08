مدير مركز الفنون بمكتبة الأسكندرية يؤكد سعادته بتنظيم حفلى مارسيل خليفة بمصر

أكد المايسترو هشام جبر، مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، عن سعادته بإستضافة حفل الفنان مارسيل خليفة بعد غياب8سنوات عن الجمهور المصري ، موضحا ان هذا يعد بداية سلسلة من الفعاليات الكبرى التي تهدف إلى إعادة إحياء مثل هذا الفن الهادف في مصر

يذكر ان الفنان الكبير مارسيل خليفة يحى حفلين غنائيين ينظمهما مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية، وذلك يوم 24 أكتوبر الجاري على المسرح المكشوف بحديقة الأزهر في القاهرة، و يوم 25 أكتوبر على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية.

ولأول مرة في مصر يقدم مارسيل بصحبة أولاده رامي وبشار مشروعهم الفني “تريو خليفة” والذي بدأ عام 2011 في مهرجان الموسيقى والفن ببيروت، وقد قدم هذا التعاون العائلي الجديد مزيجًا من الألحان الشرقية والإلكترونية، والموسيقى الكلاسيكية.

والجدير بالذكر أن المبدع الكبير مارسيل خليفة يعد أحد أهم الفنانين العرب، المهمومين بقضايا الوطن العربي، وقد اشتهر بأغانيه وألحانه الوطنية والقومية ذات الطابع الثوري، بالإضافة إلى أسلوبه المميز في التمرد على تقاليد الموسيقى العربية وإعادة اختراعها، والدمج بين الموسيقى العربية التقليدية مع عناصر غربية مثل البيانو. كما يقدم أعمالًا تتنوع بين الموشحات التاريخية والشعر العربي الحديث وأشعار الشاعر الفلسطيني محمود درويش.