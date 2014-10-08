إيران: تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان يفتقر إلى الصفة القانونية

أعربت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، عن رفضها للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن حقوق الإنسان في طهران، ووصفته بأنه «يفتقر إلى الصفة القانونية وبعيد عن الواقع وأحادي الجانب».

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، بالتقرير المتعلق ببلادها، وبالإجراءات التي اتبعها أحمد شهيد، مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في التحقيق حول قضايا حقوق الإنسان في البلد الإسلامي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية المحلية «إرنا».

وقالت المتحدثة أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «نحن نشكك بالأداء غير المنصف وغير العلمي للتقرير» الذي «لم يحترم المبادئ والمعايير الدولية».