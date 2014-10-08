وزيرة التعاون الدولي تشارك فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

تبدأ اليوم الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، نشاطا مكثفا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى إطار مشاركتها فى الوفد الذى يمثل مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2014، وذلك بوصفها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى والرئيس الحالى لمجموعة الدول الـ24.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى أن الأهوانى ستعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين فى مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، بالإضافة إلى أهم الدول التى تساند عملية التنمية فى مصر وممثلى القطاع الخاص الأمريكى والمنظمات البحثية الأمريكية؛ وذلك بهدف عرض الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر وخطة الانعاش الاقتصادى التى وضعتها الحكومة المصرية فى هذا الإطار، وكذلك الحشد لمؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد فى فبراير 2015.

وتلقى الوزيرة كلمة مصر فى المؤتمر رفيع المستوى الذى يعقد على هامش الاجتماعات لمناقشة سبل تفعيل التكامل الاقتصادي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، ستترأس الأهوانى الاجتماع الوزارى لمجموعة الدول ال24، الذى يناقش القضايا المشتركة التى تهم دول المجموعة، وعلى رأسها سبل حشد الدعم الفنى والمالى اللازم للقطاعات ذات الأولوية التنموية، خاصة البنية التحتية.

يذكر أن مصر استضافت اجتماعين فنيين فى مارس وسبتمبر 2014 لمناقشة تلك القضايا على مستوى الخبراء والمتخصصين، وذلك فى إطار رئاستها الحالية للمجموعة.