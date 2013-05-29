أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

قرار إيقاف مدير عام امتحانات الثانوية العامة يربك وزارة التربية والتعليم

Google+ Print
قرار إيقاف مدير عام امتحانات الثانوية العامة يربك وزارة التربية والتعليم قرار إيقاف مدير عام امتحانات الثانوية العامة يربك وزارة التربية والتعليم

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة في انتظار حيثيات قرار النيابة الإدارية بإيقاف محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن القرار لم يصل حتى هذه اللحظة إلى الوزارة.

وأكد مسعد، في تصريح اليوم، أن القرار له تبعات سلبية خاصة مع اقتراب ميعاد امتحانات الثانوية العامة وضيق الوقت المتاح.

وتسود حالة من الارتباك أروقة الوزارة، إثر قرار المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، في وقت سابق اليوم، إيقاف محمود حامد ندا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لاتهامه بإهدار المال العام.

وقال محمد السروجي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار لن يؤثرعلى سير العمل وامتحانات الثانوية العامة، وإن الوزارة اتخذت استعداداته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إحالة القرار فور وصوله إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً