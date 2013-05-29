قرار إيقاف مدير عام امتحانات الثانوية العامة يربك وزارة التربية والتعليم

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة في انتظار حيثيات قرار النيابة الإدارية بإيقاف محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن القرار لم يصل حتى هذه اللحظة إلى الوزارة.

وأكد مسعد، في تصريح اليوم، أن القرار له تبعات سلبية خاصة مع اقتراب ميعاد امتحانات الثانوية العامة وضيق الوقت المتاح.

وتسود حالة من الارتباك أروقة الوزارة، إثر قرار المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، في وقت سابق اليوم، إيقاف محمود حامد ندا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لاتهامه بإهدار المال العام.

وقال محمد السروجي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار لن يؤثرعلى سير العمل وامتحانات الثانوية العامة، وإن الوزارة اتخذت استعداداته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إحالة القرار فور وصوله إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا.