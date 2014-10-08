تضارب المعلومات حول وفاة مريم فخر الدين

انتشرت أمس أخبار تفيد بوفاة الفنانة القديرة مريم فخر الدين، واللافت أنه في اتصال لـ"سيدتي نت" مع مستشفى السلام الذي ترقد فيها مريم حالياً، أكد بعض القائمين عليها أنها توفيت، وبعدها بدقائق اتصلنا بنقيب الممثلين أشرف عبد الغفور الذي أشار إلى أنّ الخبر شائعة، وأنّ مريم تعاني من غيبوبة تامّة وفقدان للوعي.

يذكر أنّ ابنتها إيمان من زوجها الأول الفنان محمود ذو الفقار، أعربت عن استيائها من شائعات الوفاة التي أطلقت على والدتها التي تعاني من غيبوبة وترقد حالياً في العناية المشددة، بعد إجراء عملية دقيقة في رأسها.