أنس نصري: هذا ما حدث بعد محاكمة أصالة

كشف أنس نصري شقيق الفنّانة أصالة عن ملابسات المحاكمة التي كانت مقرّرة لأصالة في لبنان، على خلفيّة اتّهامها بالتّعامل مع العدو مؤخّراً.

وفي تصريح لـ "سيدتي نت" حول ما حدث بعد المحاكمة ونتائجها، قال أنس نصري "الموضوع كان عبارة عن حيلة دبّرها النّظام السوري لمضايقة أصالة، واكتشفنا أن الموضوع كان أصلاً غير قانوني، ولكن تمّ حلّه بطريقة قانونيّة".

وتابع نصري "استغلّ النّظام علاقاته في لبنان ودبّر خدعة الكترونيّة للإيقاع بأصالة، واستفاد من نفوذه في لبنان لتنفيذ هذه الحيلة، وأنا أؤكّد أن لا علاقة للانتربول الدّولي بكل التمثيليّة التي حدثت، بدليل أنّه لماذا لم يتم توقيف أصالة في هولندا مثلاً؟!".

وحول عدم صدور أي تصريح رسمي من قبل أصالة عبر أي وسيلة إعلامية والتزامها الصّمت كل هذه المدّة، يقول أنس "الموضوع ضايقها كثيراً، وهي لا تريد التّحدث بتاتاً بما حدث معها عبر وسائل الإعلام".

وعلى الصّعيد الفنّي، أكّد أنس أنّ الألبوم الجديد لأصالة سيصدر الشهر المقبل، وسيحمل اسم "60 دقيقة حياة" وتتعاون فيه مع مجموعة من الملحّنين، مثل مدين، وزياد الطويل، ومحمد رحيم، ويتضمّن الألبوم 10 أغنيات.

ويبقى السؤال، لماذا لم يصدر تصريح رسمي عن الأنتربول ينفي فيه علاقته بتوقيف أصالة بموجب مذكرة صادرة عنه كما أكد القضاء اللبناني إذا كان فعلاً ثمة لبس في القضية؟

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