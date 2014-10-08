وفاة الممثلة سارة غولدبرغ عن 40 عاماً

توفيت الممثلة Sarah Goldberg عن عمرٍ ناهز الـ40 عاماً في منزل عائلتها في منطقة ويسكنسون.

Sarah التي أطلّت في عدد من الأعمال، منها: House وJudging Amy و7 The Heaven، توفيت وفاة طبيعية خلال نومها على السرير، بحسب ما ذكرت والدتها.

كما قالت والدتها لمجلة Chicago Sun-Times، أنها تعتقد بأن سبب وفاتها يعود إلى أزمة قلبية، مشيرة أن الوفاة حدثت في 27 من شهر أيلول/سبتمبر.

يذكر أن الممثلة الراحلة Sarah Goldberg كانت تعرف أيضاً باسمها الفني Sarah Danielle Madison.