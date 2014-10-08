هشام عباس في آخر حفلاته: انتظروا مفاجآتي

أحيا النّجم هشام عباس حفلاً غنائياً ضخماً، في منتجع "موسى كوست" في عيون موسى. وشهد الحفل الذي يُعد الأول لهشام هناك حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد حفل عمرو دياب.

وقد أقيم هذا الحفل بمناسبة الأعياد من أجل روّاد المنتجع، ولتدعيم السياحة في المنطقة، ومحور قناة السويس الجديد.

هشام أشعل الحفل، خصوصاً وأنه حرص على ممازحة الجمهور طوال الوقت بخفّة دمه، كما أكّد أنه يستعدّ للكثير من المفاجآت الفنية التي تعيده بقوة إلى الساحة الفنية، وغنى لهم أغنيته الجديدة "وحشتوني"، التّي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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