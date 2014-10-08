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هشام عباس في آخر حفلاته: انتظروا مفاجآتي

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هشام عباس في آخر حفلاته: انتظروا مفاجآتي هشام عباس في آخر حفلاته: انتظروا مفاجآتي

الأربعاء 08-10-2014 17:44

أحيا النّجم هشام عباس حفلاً غنائياً ضخماً، في منتجع "موسى كوست" في موسى. وشهد الحفل الذي يُعد الأول لهشام هناك حضوراً جماهيرياً كبيراً، بعد حفل .

وقد أقيم هذا الحفل بمناسبة الأعياد من أجل روّاد المنتجع، ولتدعيم السياحة في المنطقة، ومحور قناة السويس الجديد.

هشام أشعل الحفل، خصوصاً وأنه حرص على ممازحة الجمهور طوال الوقت بخفّة دمه، كما أكّد أنه يستعدّ للكثير من المفاجآت الفنية التي تعيده بقوة إلى الساحة الفنية، وغنى لهم أغنيته الجديدة "وحشتوني"، التّي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

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