يسرا اللوزي لـ"سيدتي نت": طفلتي ولدت وما زلت أبحث لها عن إسم

رزقت الفنانة الشابة يسرا اللوزي بمولودتها الأولى بعد خمس سنوات من الزواج، وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنها رزقت بطفلتها الأولى في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وهذا الأمر أسعدنها لأنها ولدت في يوم عيد.

وأضافت يسرا اللوزي "رفضت السفر للولادة خارج مصر لأنني لا أحب على الإطلاق تقليعة حصول مولودي على الجنسية الأوربية والأمريكية، واعتز بجنسيتي المصرية".

وعن الاسم الذي ترغب في تسميته لابنتها قالت يسرا "ما زال الموضوع موضع دراسة من الأسرة ولم نستقر على الاسم، والحمد لله أنني أنجبت ابنتي وهي بصحة جيدة وأنا كذلك".