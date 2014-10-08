أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يسرا اللوزي لـ"سيدتي نت": طفلتي ولدت وما زلت أبحث لها عن إسم

Google+ Print
يسرا اللوزي لـ"سيدتي نت": طفلتي ولدت وما زلت أبحث لها عن إسم يسرا اللوزي لـ"سيدتي نت": طفلتي ولدت وما زلت أبحث لها عن إسم

الأربعاء 08-10-2014 18:57

رزقت الفنانة الشابة يسرا اللوزي بمولودتها الأولى بعد خمس سنوات من الزواج، وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنها رزقت بطفلتها الأولى في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وهذا الأمر أسعدنها لأنها ولدت في يوم عيد.
وأضافت يسرا اللوزي "رفضت السفر للولادة خارج لأنني لا أحب على الإطلاق تقليعة حصول مولودي على الجنسية الأوربية والأمريكية، واعتز بجنسيتي المصرية".
وعن الاسم الذي ترغب في تسميته لابنتها قالت يسرا "ما زال الموضوع موضع دراسة من الأسرة ولم نستقر على الاسم، والحمد لله أنني أنجبت ابنتي وهي بصحة جيدة وأنا كذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

مساء dmc - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي : ترامب أكد دعمه لضخ إستثمارات أمريكية في مصر

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

موجز أخبار مصراوي-4/4/2017

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport