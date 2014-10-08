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ابن أحلام يهدّد كارهيها بالسيف

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ابن أحلام يهدّد كارهيها بالسيف ابن أحلام يهدّد كارهيها بالسيف

الأربعاء 08-10-2014 19:14

لم يعرف حتى الآن الى من توجه الفنانة أحلام رسائلها المبطّنة، وأن كان من الممكن طرح اسماء كثيرة، يمكن القول بل وحتى التأكيد أن "الملكة" تعيش " حالة حرب" معها ومن بين تلك الأسماء، على سبيل المثال لا الحصر، الفنانة شمس الكويتية، السوبر ستار راغب علامة والإعلامية نضال الاحمدية.
وبدا واضحاً أن أحلام من خلال الرسائل التي نشرتها خلال اليومين الاخيرين على موقعها الخاص على "انستغرام" أنها توجه رسائل تعكس في مضمونها الكثير من روح التحدي والمواجهة كما تعبّر من خلالها عن اعتزازها بنفسها ومكانتها وتميّزها، كما تؤكد في الوقت نفسه، أنا أحد ما يسبب لها إزعاجاً كبيراً، وإن كانت لم تفصح عن اسمه مباشرة. والأمر الذي عزز هذا الكلام أكثر، صورتين لابنها فاهد على موقع "انستغرام" يشهر فيهما سيفاً ويهدد به من يعتبر أنه يزعل والدته.
فمن هو الشخص المجهول الذي تقصده الفنانة احلام وابنها فاهد بكلامهما؟

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سيدتي