نقيب الصحفيين يزور الصحفي أحمد جعفر المحبوس في الإمارات للاطمئنان عليه

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

التقى نقيب الصحفيين ضياء رشوان اليوم الزميل أحمد جعفر، عضو النقابة والمحبوس حاليا في الإمارات ضمن مجموعة من الإماراتيين والمصريين، والذين وجهت إليهم السلطات القضائية الإماراتية اتهامات بتأسيس تنظيم سري بالمخالفة لقانون دولة الإمارات والتواصل مع جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وقال نقيب الصحفيين، حسب بيان للنقابة اليوم في تصريح عقب اللقاء الذي تم بمقر نيابة أمن الدولة في أبوظبي، إنه اطمأن بنفسه على صحة وسلامة الزميل أحمد جعفر، وتأكد من حسن معاملته وظروف سجنه، هو وجميع المتهمين المصريين الآخرين.

ونقل رشوان عن جعفر تأكيده أنه يتلقى معاملة جيدة جدا خصوصا من المسؤولين في نيابة أمن الدولة بالإمارات، وأوضح الزميل أنهم أمروا بعلاج أسنانه على الفور بعد أن شكا من آلام بسيطة فيها، كما أجريت له فحوصات طبية للاطمئنان على عينيه.

وأضاف أنه نقل إلى جعفر، خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، تحيات جميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وتمنياته له ولجميع المتهمين المصريين الآخرين بسرعة حسم موقفهم من القضية والعودة إلى بلدهم سالمين.

وأبلغ رشوان الزميل بأن النقابة ستتابع عن كثب إجراءات المحاكمة، لدى استئناف جلساتها خلال الأسابيع المقبلة، في حين أكد جعفر لنقيب الصحفيين ثقته في نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي.