“أمريكا تهدد بالتدخل العسكرى لإنقاذ إسرائيل”..”الاتحاد السوفيتى يؤكد تصميمه على مساعدة العرب” ..”ترخيص الأسلحة للمواطنين بدون رسوم” .. أبرز أخبار السادس عشر من أكتوبر 1973

إعداد – مارينا ميلاد :

السبت السادس من أكتوبر عام 1973، الحياة تسير كالمعتاد، والتوترعلى جبهات القتال والتحركات العسكرية الاسرائيلية يتصدران أخبار الصحف اليومية .. تشير عقارب الساعة إلى الثانية ظهراً؛ فينطلق البيان الأول للقيادة العامة للقوات المسلحة عبر اثير الأذاعة المصرية معلناً قيام العدو بمهاجمة قواتنا فى خليج السويس، وهى تقوم بالتصدى له، إلى أن صدر البيان السابع للقيادة :”هنا القاهرة .. نجحت قواتنا فى عبور قناة السويس ، ورفع العلم المصرى على الضفة الشرقية للقناة”.

41عاماً مضت على حرب أكتوبر.. تلك اللحظة التى انتظرها المصريون طوال ستة سنوات خيمت عليها أثار النكسة و الهزيمة و حالة اللاسلم و اللاحرب، الزلزال الذى حطم أوهام و مزاعم إسرائيل، والناقوس الذى دق ليعلن عن إرادة المصريين و قدرتهم على تحرير أرضهم.

ما بين أخبار المعركة و المجتمع و الاقتصاد و الفن و الثقافة و أقوال الكتاب .. ترصد “اونا” أهم أحداث شهر أكتوبر 1973 اليومية ، وذلك من خلال ما نشرته جريدتا الأخبار و الأهرام فى ذلك الوقت.

أهم أخبار يوم السادس عشر من أكتوبر:

(جريدة الاخبار) : – أول خطاب للسادات منذ بدء القتال أمام مجلس الامة اليوم .. نيكسون يهدد بالتدخل العسكرى الأمريكى لإنقاذ إسرائيل .. و الأتحاد السوفيتى يعلن تصميمه على مساعدة العرب لتحرير أرضهم

- الرئيس الأسد فى خطابه : طردنا العدو من جبل الشيخ و القنطيرة و تل الفرس و الحقنا به خسائر جسيمة و ارغمناه على التراجع

- اسرائيل تستدعى جنرالاتها المتقاعدين للمشاركة فى الحرب

- بعثت السودان مذكرة إحتجاجية لكلاً من بريطانيا و ايطاليا و ألمانيا و هولندا و بلجيكا، تطالب فيها بمنع عبور المتطوعين إلى إسرائيل.

- اصدر ممدوح سالم، نائب الحاكم العسكرى، أمراً بترخيص الأسلحة، التى فى حوزة المواطنين بدون أى رسوم، و ذلك لاستخدامها فى الدفاع عن الوطن، كما تم مد المهلة التى حددت لاخطار المواطنين قسم الشرطة الواقعين فى دائرته حتى يوم 20 أكتوبر.

- اكتتب العاملون فى شركة المقاولون العرب بمبلغ 100 ألف جنية فى سندات الجهاد ، التى بدأ طرحها منذ أيام لدعم المجهود الحربى ، وقال المهندس عثمان أحمد عثمان، إن هذا المبلغ قدمه العاملون خصماً من أجورهم و مرتباتهم .

- طالب عدد من المواطنين بالتنازل عن الفوائد التى تقررها سندات الجهاد و تقوم البنوك بصرفها للراغبين فى دعم المجهود الحربى، و تبلغ 4.5% معفاة من الضراب .

- قراراً جمهورياً يقضى بأن يعهد للبنك المركزى باتخاذ الاجراءات لطرح سندات الجهاد بالعملات الحرة للاكتتاب فيها من الدول العربية و الأسلامية، بحيث تبدأ من 5 إلى 1000 جنية إسترلينى.

- تراوحت أسعار الذهب بالجرام بمحلات السرجانى عيار 21 : 178 قرش، وعيار 18 : 152 قرش.

- أنيس منصور يكتب فى عمود “مواقف” :

> ” عندنا فى الأمثال الشعبية واحد قال لواحد و قد وضع السكين على رقبته : لماذا لا تنام حتى اذبحك؟، فرد عليه : أن هذا السكين قد اطار النوم من عينى ! .. و لذلك فلا نوم بعد 6 أكتوبر إلى أخر شبر من أرضنا ! “.

> - أحمد رجب فى عمود “نصف كلمة” يكتب :

> ” تردد إن اسرائيل تقدمت بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بسبب مصرع القائد العام للمدرعات الأسرائيلية، وقالت فى شكواها إنه تعرض لعدوان شديد من جندى مصرى و لم يكن لهذا العدوان ما يبرره لأن الجنرال كان فى طريقه للقاهرة للظهور فى التليفويون .. ” .

(جريدة الاهرام) : – اليابان تستعد لمواجهة أزمة البترول من خلال البحث عن مصادر أخرى

- عودة أشرف مروان ، سكرتير رئيس الجمهورية لشئون المعلومات، بعد جولة فى 5 دول عربية، لإيصال رسائل الرئيس السادات لرؤساء تلك الدول.

- اجازة عيد الفطر السبت القادم .. و مرتبات شهر أكتوبر و المعاشات يوم 18 اكتوبر

- مصر تحذر الدول من تطوع رعاياها فى جيش العدو

- توفيق الحكيم يؤجل الاحتفال بعيد ميلاده لبعد إنتهاء الحرب .. ويؤكد رغبته فى المشاركة.