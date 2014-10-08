“الصحة” تدعم ليبيا بقوافل طبية وفرق إسعافية

أكد عادل عدوى وزير الصحة والسكان، أن مصر جاهزة لتقديم كل الدعم للأشقاء في ليبيا وأن القيادة السياسية في مصر ممثلة في رئيس الدولة تعمل على تسهيل تقديم الدعم الطبي لليبيا، حيث يتم تشكيل فرق عمل في جميع المجالات الطبية ومنها الجراحة العامة وجراحة العظام والحروق و القلب، كما ستقوم وزارة الصحة المصرية بإنشاء مستشفى ميداني بالتنسيق مع جهاز الخدمات الطبية للشئون العلاجية بالقوات المسلحة.. جاء ذلك اليوم خلال لقاء وزير الصحة مع الدكتور المهدي حسن مفتاح نائب رئيس الوزراء الليبي لشئون الأمن فى اطار الاجتماع التحضيري لدعم الخدمات الصحية والعلاجية للجماهيرية الليبية بمدينة طبرق، وذلك بحضور سفير مصر بليبيا ومساعد مدير الخدمات الطبية للشئون العلاجية بالقوات المسلحة والمستشار الطبي لجمهورية مصر العربية بليبيا وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وخلال اللقاء أوضح وزير الصحة، أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال الخدمات الإسعافية والطوارئ وأنها جاهزة لتقديم الدعم فى مجال الخدمات الاسعافية للأشقاء فى ليبيا .

وأكد عدوى أيضًا، أن الجانب المصري سوف يعمل على تقييم الوضع الصحي والأمني بمدينة طبرق الليبية، وسيتم تحديد أوجه التعاون المقترحة فى مجال دعم الخدمات الطبية بكافة التخصصات، كذلك التنسيق مع الجانب الليبي والجهات المختصة لعمل زيارات، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مسئول عن التنسيق والإعداد لأنواع الدعم المختلفة ووضع الإجراءات الفنية والأمنية واللوجيستية اللازمة للتنفيذ.

وفي ذات السياق أعرب وزير الصحة عن ترحيب مصر باستقبال وعلاج المرضى والجرحى الليبيين فى مصر وأنها ستعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات الدخول وتنظيمها بما يساعد فى تحقيق سرعة الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة.

كما أكد وزير الصحة – فيما يخص احتياج الجانب الليبي لدعم فني من القوى البشرية فى قطاعي الأطباء والتمريض نظرا لخروج الكفاءات المتعاقدة من ليبيا نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد – أن الوزارة ستقوم بإرسال قوافل طبية إلى ليبيا , و سيتم إرسال فرق طبية وأطقم كاملة للعمل بالتناوب على فترات حتى تستقر الأوضاع بليبيا .