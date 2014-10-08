رونالدو وبيل أفضل ' دويتو ' في أوروبا..جزائريان ومغربي في القائمة

اعتلى النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل قائمة أفضل "ثنائي" في فريق واحد على مستوى القارة الأوروبية بعد مرور ربع الموسم الكروي تقريبا، وذلك بفضل تألق مبهر مع ريال مدريد الإسباني على صعيد الأهداف وصناعتها.

ورغم أن الأنظار تتجه نحو نجاح ثنائي برشلونة المشكل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، الا أن لغة الأرقام تضعهما في المركز الثاني خلف رونالدو وبيل، ويرجع الفضل الأكبر في تفوق "دويتو" الريال الى أهداف رونالدو دون شك.

وينفرد رونالدو بصدارة هدافي الليجا بـ13 هدفا (أفضل هداف على المستوى القاري) وصنع هدفا واحدا، أما بيل فسجل 4 أهداف وصنع 3 في البطولة المحلية (إجمالي 17 هدفا و4 تمريرات حاسمة).

وفي الوصافة يحل ثنائي البرسا الهجومي بواقع 13 هدفا و6 تمريرات حاسمة، أي أن رونالدو بمفرده سجل نفس ما سجله ميسي ونيمار سويا في الليجا.

ويتصدر نيمار قائمة هدافي الفريق الكتالوني حاليا بـ 7 أهداف، لكنه لم يصنع أي هدف، في المقابل فإن ميسي سجل 6 وصنع 6.

ويحل في المرتبة الثالثة ثنائي مارسيليا، متصدر الدوري الفرنسي، أندري جينياك وديمتري باييه بإجمالي 12 هدفا و3 تمريرات حاسمة، حيث أحرز جينياك 9 أهداف دون صناعة، مقابل 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة لباييه.

وفي المركز الرابع يأتي ثنائي تشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي، النجمان الإسباني دييجو كوستا والبلجيكي إدين هازارد، بمجموع 11 هدفا وصناعة واحدة، حيث سجل كوستا 9 أهداف، مقابل 2 لهازارد وتمريرة هدف.

ويتواجد ثنائي آخر من الدوري الفرنسي في المركز الخامس، وهما ألكسندر لاكازيت والجزائري نبيل فقير من فريق ليون، بإجمالي 10 أهداف وصناعتين، موزعة بمقدار 7 أهداف وتمريرة حاسمة للاكازيت، و3 اهداف وتمريرة أخرى لفقير.

كما برز فريق آخر من الليجا، هو سلتا فيجو، لينتزع المركز السادس بإجمالي 8 أهداف (4 للإسباني نوليتو و4 للأرجنتيني خواكين لاريفي) و 6 تمريرات حاسمة، 4 منها من نصيب نوليتو.

وشهدت القائمة تراجع ثنائيات شهيرة في القارة العجوز خلال الربع الأول من الموسم، وفيما يلي باقي النتائج من المركز 7 حتى 15 :

7 - تولوز الفرنسي :

الجزائري وسام بن يدر (6 أهداف) والمغربي أدريان ريجاتان (2 و3 تمريرات حاسمة).

8 - يوفنتوس الإيطالي:

الأرجنتيني كارلوس تيفيز (6 أهداف وصناعة) والتشيلي أرتورو فيدال (هدفان وصناعة).

9 - سيفيليا الإسباني:

الكولومبي كارلوس باكا (5 أهداف وصناعة) والكاميروني ستيفن مبيا (3 أهداف).

10 - باريس سان جيرمان الفرنسي:

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (5 أهداف) والأوروجوائي إدينسون كافاني (3 أهداف).

11 - بايرن ميونيخ الألماني:

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (4 أهداف وصناعتين) والهولندي آريين روبن (3 أهداف وصناعتين).

12 - إنتر ميلان الإيطالي:

الإيطالي داني أوسفالدو (4 أهداف وصناعتين) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (3 أهداف).

13 - مانشستر سيتي الإنجليزي:

الأرجنتيني سرخيو أجويرو (5 أهداف) والبوسني إدين دجيكو (هدفان وصناعة).

14 - فالنسيا الإسباني:

الإسباني باكو ألكاسير (4 أهداف و4 تمريرات حاسمة) والأرجنتيني بياتي (هدفان وصناعة).

15 - مانشستر يونايتد الإنجليزي:

الأرجنتيني أنخل دي ماريا (3 أهداف و3 تمريرات حاسمة) والإنجليزي واين روني (3 اهداف وصناعتين).