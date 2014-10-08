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ساعة "باترفلاي" من "أوميغا"

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ساعة "باترفلاي" من "أوميغا" ساعة "باترفلاي" من "أوميغا"

الأربعاء 08-10-2014 18:14

طرحت "أوميغا" إصدارات ثلاثة من ساعتها الجديدة "باترفلاي" Butterfly، ضمن مجموعتها "دو فيل برستيج" De Ville Prestige، بتصميم مستوحى من جمال الطبيعة، ومتفرّد في تفاصيله الدقيقة المترفة، وممثّل للكلاسيكة التي تعكس المرأة الدقيقة في خياراتها، والباحثة عمّا يجسد الأناقة البسيطة، التي تدوم عبر الزمن. وساعة "باترفلاي" (الصورة) تأتي بقياس 32.7 ميلليمتراً، ومصنوعة من الذهب الأحمر في القرص والسوار، ومرصّعة بالألماس الثمين. أمّا الميناء فمعدّ من أم اللآلئ، ومزدان بفراشات صغيرة، و9 ماسات على قراءة الساعة المشغولة من الذهب.

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