«تايمز»: المجتمع الدولى يعتبر السيسى زعيم للمنطقة العربية

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إنه فى الوقت الذى يتطلع فيه المصريون للاستقرار، يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحصين منصبه، مضيفة أن المعلقين فى مصر يرون أن المجتمع الدولى بات يعترف بالرئيس كرجل دولة محترم، وزعيم فى المنطقة.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشرته الأربعاء، كتبه مراسلها فى القاهرة، ديفيد كيركباتريك، أن زيارة الرئيس إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضى، أظهرت قوة الهالة التى يبنيها حلفاؤه حوله فى القاهرة لتعزيز سلطته، معتبرة أنهم يرسخون شخصية أقوى بكثير من الرئيس السابق، حسنى مبارك.

وتابعت: “ما لم يلحظه المشاهدون فى مصر هو صمت جميع الدبلوماسيين المتواجدين فى الجمعية العامة، بينما كان الوفد المرافق للرئيس يصفق بعد انتهائه من كلمته، ولكن تهليل وسائل الإعلام المصرية للرئيس كشف عن احتكار السلطة فى حكمه، والذى يراه العديد من المحللين لم يحدث فى هذا البلد منذ حكم محمد على باشا، مؤسس الدولة المصرية الحديثة”.

ومضت تقول: «فى المائة يوم الأولى، منذ توليه السلطة رسمياً، اتخذ السيسى خطوات لم يجرؤ رؤساء مصر السابقين على اتخاذها، حيث وقف بشكل فعَال مع إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، وعرقل الضغوط الغربية، رفيعة المستوى، لإطلاق سراح الصحفيين الدوليين المحكوم عليهم بالسجن بتهم مسيسة، وقلل من دعم الوقود الذى كان بمثابة قضية لا تقبل النقاش، وكل هذا بدون أن يواجه أى معارضة شعبية».

ورأت الصحيفة أن السيسى استفاد، داخلياً وخارجياً، من المخاوف من حالة الفوضى التى اجتاحت الدول المحيطة بمصر، فتعتبره الآن مؤسسات الدولة بمثابة المنقذ، كما أصبحت جملة (على الأقل نحن لسنا سوريا أو العراق) على لسان المذيعين المؤيدين للحكومة، فيما يرددها بعض أفراد الشعب كمزحة لتجاهل الأخبار السيئة فى البلاد.

وقالت الصحيفة إن الدبلوماسيين الغربيين الذين اجتمع معهم السيسى يصفونه بأنه «شخص مبتسم، وواثق من نفسه، ولكنه عنيد بهدوء، فهو يبتسم، ويبدو مشجعاً لما تقوله، ولكنه فى الوقت نفسه يرفض بشدة أن ينصاع للمطالب أو الضغوط الغربية».

ورأت الصحيفة أن لقاء الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، مع السيسى، فى نيويورك، كان بمثابة «اعتراف علنى» به من قبل الرئيس الأمريكى، وهو ما لم يحظ به مرسى.

وأبرزت الصحيفة «شكوى الأحزاب، غير الإسلامية، التى دعمت الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسى، من السلطة، من عدم استماع السيسى لشكاواهم عن تأخير انعقاد الانتخابات البرلمانية».